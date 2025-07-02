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美国指控两名中国公民从事间谍和军事渗透活动
美国司法部指控称，两名中国公民是北京的卧底特工，试图获取针对美国军事人员的机密信息。
美国指控两名中国公民从事间谍和军事渗透活动
Attorney General Pamela Bondi describes the case as part of a broader strategy by Beijing to compromise American defence. (Photo: Reuters Archive) / REUTERS
2025年7月2日

美国司法部表示，两名中国公民因涉嫌充当中国政府的非法代理人而被起诉。

司法部于周三称，这两人试图招募美国军方人员提供敏感的国家安全信息。

据悉，这两名嫌疑人分别是38岁的陈远策（Yuance Chen）和39岁的赖立仁（Liren “Ryan” Lai）。他们于上周五被捕，并分别于周一在德克萨斯州休斯顿和俄勒冈州波特兰首次出庭。

他们被指控代表中国国家安全部（MSS），在美国境内开展秘密情报活动。国家安全部是中国主要的民用情报机构。

根据检察官的指控，陈远策和赖立仁涉嫌试图获取美国军事机密信息、收集美国海军情报，并招募现役军人协助中国的情报工作。

‘破坏安全的积极行动’

司法部长帕梅拉·邦迪（Pamela Bondi）将此案描述为北京试图从内部破坏美国防御的一部分更广泛战略。

邦迪在一份声明中说道，“此案凸显了中国政府持续且积极的努力，试图渗透我们的军队并从内部破坏我们的国家安全。”

联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel）也表达了对司法部担忧的认同，并强调该局正在持续努力打击针对美国的外国情报威胁。

帕特尔说道，“我们将继续警惕地保卫祖国，防止中国无孔不入的渗透企图。”

中国驻华盛顿大使馆尚未对置评请求作出回应。

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