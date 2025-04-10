土耳其外交部长哈坎·菲丹强调，土耳其无意与包括以色列在内的任何国家在叙利亚发生冲突。

周三菲丹在接受土耳其CNN Turk电视台的直播采访时，针对关键问题发表了看法并回答了提问。

他说：“作为土耳其，我们无意与任何国家在叙利亚发生冲突，不仅仅是以色列。”

菲丹强调，叙利亚是一个独立的国家。

他补充道：“以色列试图利用其在该地区的扩张野心来挑衅叙利亚，这是不可接受的。”

菲丹重申，土耳其无意在地区与任何国家发生冲突。他警告称，如果叙利亚再次面临内部动荡、军事行动或可能威胁土耳其国家安全的挑衅，安卡拉不会袖手旁观。

他说：“我们不会只是袖手旁观。”

菲丹还批评以色列在叙利亚阿萨德政权被推翻后摧毁叙利亚军事基础设施的行为，称特拉维夫制定了一项战略，旨在让新的叙利亚政府和武装力量“一无所有”，并正在一步步推进这一战略。

他强调：“我们不会公开攻击任何未攻击我们的国家。（但）如果邻国出现可能对我们造成伤害的不稳定局势，我们不会袖手旁观。在这种情况下，土耳其将采取措施，首先是外交手段。”

在回答有关以色列总理本雅明·内塔尼亚胡访问美国的问题时，菲丹表示：“美国需要为内塔尼亚胡设定界限并建立框架。”

技术层面接触

在谈到土耳其与以色列之间是否存在直接或间接对话的说法时，菲丹表示：“当我们在叙利亚开展某些行动时，需要在某种程度上与以色列建立冲突降级机制，就像我们与美国和俄罗斯所做的那样。”

他说：“（与以色列的）技术接触是为了防止作战单位之间的误解，这些接触在必要时会直接进行。”

在谈到土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与美国总统唐纳德·特朗普的关系时，菲丹表示：“特朗普先生尊重我们的领导人总统埃尔多安并与其保持良好关系。”

当被问及埃尔多安和特朗普何时可能会面时，他回答道，两位领导人均愿意在双方都方便的情况下尽快会面。

关于他与美国国务卿马尔科·鲁比奥的会谈，菲丹表示，他们讨论了广泛的问题，包括停止以色列对叙利亚轰炸的必要性。

加沙的巴勒斯坦人存在将永远激发抵抗

菲丹指出，以色列的目标并不是让巴勒斯坦人留在被围困的加沙。

他说：“只要巴勒斯坦人留在加沙，抵抗运动就会一直存在——无论是以哈马斯的形式还是其他形式。为什么会有抵抗运动？因为占领仍在继续。要想没有抵抗运动，巴勒斯坦人必须完全被驱逐出他们的居住地。我们已经明确了与以色列关系正常化的条件。巴勒斯坦问题是其中的核心。”