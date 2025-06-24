土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在启程前往海牙参加北约峰会前表示，北约盟国应无条件解除所有防务贸易限制。

埃尔多安总统还宣布，土耳其将申办2026年北约峰会，并强调安卡拉致力于促进俄罗斯与乌克兰之间的和平。他还透露，在伊斯坦布尔会议之后，土耳其计划开展新的外交倡议。

埃尔多安对伊朗与以色列之间最近达成的停火表示欢迎，但呼吁全球大国迅速采取行动，缓解持续的紧张局势。

埃尔多安警告道，“该地区无法承受以色列与伊朗之间战争的重负”，并敦促各方给予外交真正的机会。

埃尔多安说道，“以色列从巴勒斯坦开始，延伸至黎巴嫩、叙利亚、也门，最终到达伊朗的鲁莽行为是完全不可接受的。”

他还表示，土耳其将坚定维护以国际法为基础的原则立场，并优先考虑通过外交手段解决问题。

埃尔多安谴责以色列对加沙的种族灭绝式战争，要求在巴勒斯坦地区实现永久停火，并确保人道主义援助不受阻碍地送达。

他表示，“必须立即在加沙实施持久停火，以色列的空袭必须停止，人道主义援助必须自由流通。”

为了加强外交渠道，土耳其当局表示，埃尔多安计划在峰会期间于格林尼治标准时间20：30点与美国总统唐纳德·特朗普举行会晤。