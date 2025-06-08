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特朗普调派2,000名士兵应对洛杉矶移民抗议活动
此次抗议活动爆发的前一天，蒙面武装移民官员在洛杉矶进行了引起广泛影响的工作场所突袭，引发了愤怒人群的不满。
特朗普调派2,000名士兵应对洛杉矶移民抗议活动
"You bring chaos, and we'll bring handcuffs. Law and order will prevail," says FBI Deputy Director Dan Bongino. / Photo: AP
2025年6月8日

美国总统唐纳德·特朗普于周六部署了2000名军队，以应对洛杉矶地区因移民执法突袭而升级的抗议活动。对此，加州州长称这一举措是“故意挑衅”。

周六晚，抗议活动进入第二天，联邦特工在洛杉矶郊区与愤怒的人群发生冲突。据报道，特工向抗议人群投掷了闪光弹，在突袭非法移民的过程中，还封锁了部分高速公路。

对峙发生在帕拉蒙特（Paramount），抗议者聚集在一家被联邦移民官员用作集结点的家得宝（Home Depot）附近。据福克斯11新闻报道，联邦特工戴着防毒面具，向人群投掷闪光弹和催泪瓦斯。

自1月上任以来，共和党人特朗普兑现了对非法移民采取强硬打击的承诺，他曾将这些移民比作“怪物”和“动物”。

周六晚间，特朗普签署了一份备忘录，部署2000名国民警卫队队员以“解决长期存在的无法无天问题”。

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特在一份声明中表示：“特朗普政府对犯罪行为和暴力采取零容忍政策，特别是当这些暴力针对正在履行职责的执法人员时。”

在白宫确认部署前约一小时，加州州长加文·纽森（民主党人）表示反对此举。他在社交媒体平台X上说：“这一举动是故意挑衅的，只会加剧紧张局势。我们正与市政府和区政府密切协调，目前没有任何未满足的需求。”

抗议活动发生在蒙面武装移民执法人员周五在洛杉矶不同地区进行高调的工作场所突袭之后，这些行动吸引了愤怒的人群，并引发了长时间的对峙。

‘法律与秩序将占上风’

洛杉矶市长凯伦·巴斯承认，联邦移民执法行动后，一些市民“感到恐惧”。

“每个人都有和平抗议的权利，但我要明确表示：暴力和破坏是不可接受的，相关责任人将被追究责任。”她在X平台上表示。

联邦调查局副局长丹·邦吉诺表示，周五的冲突后已有多人被捕。

“你们带来混乱，我们会带来手铐。法律与秩序将占上风。”他在X平台上说。

周六，在抗议者高喊要求移民和海关执法局（ICE）特工离开的口号中，一些人挥舞着墨西哥国旗，另一些人则焚烧了美国国旗。

据《洛杉矶时报》报道，水泥块和翻倒的购物车被用作简易路障。

一群人围住了一辆从附近高速公路驶出的美国法警局巴士，随后当局关闭了高速公路的上下匝道，以防止抗议者占领高速公路并阻止更多人加入。

白宫对抗议活动采取了强硬立场，副幕僚长斯蒂芬·米勒称这些抗议是“对美国法律和主权的叛乱”。

洛杉矶是美国第二大城市，也是全国最多元化的大都市之一。

根据美国人口普查数据，帕拉蒙特郊区约有5万人口，其中82%为西班牙裔或拉丁裔。

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