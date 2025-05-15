这是近年来最重要的一周。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安成为欧洲、中东和北非一系列外交和战略发展的中心人物。

从乌克兰、俄罗斯和美国之间的会谈到PKK恐怖组织的瓦解，土耳其不仅展示了其地区影响力，而且展示了其作为强大的全球调解人日益增长的作用。

乌克兰-俄罗斯-美国和谈在伊斯坦布尔举行

本周最引人注目的进展是宣布乌克兰、俄罗斯和美国高级代表为结束乌克兰冲突将在伊斯坦布尔会晤。

尽管尚未宣布停火，但决定在土耳其举行高层会谈凸显了安卡拉自战争初期以来作为东西方之间中立调解者所获得的信誉。

泽连斯基周二在乌克兰首都基辅对记者表示，他将于周四在安卡拉会见土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安，并等待俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的到来。美国官员表示，如果俄罗斯领导人决定出席会议，特朗普总统也可能出席伊斯坦布尔的和平谈判。

同日为出席定于5月14日至15日在安塔利亚举行的北约外长非正式会议的北约秘书长吕特来到土耳其，与总统埃尔多安和外长哈坎·菲丹举行了会晤。据报道，吕特此次访问的重点是乌克兰和谈。

PKK恐怖组织解散

土耳其在国家安全方面取得的最重要胜利之一是周一PKK恐怖组织正式宣布解散放下武器。这被认为是土耳其多年反恐斗争的历史性转折点。

该恐怖组织的瓦解归功于土耳其结合军事现代化、利用国产无人机扩大监视以及对东南部省份的经济和社会投资成功的战略。

需要强调的是，尽管西方政府对这一事态发展保持沉默，但这却被视为土耳其和平与稳定的伟大胜利。

叙利亚制裁解除

周二美国总统特朗普宣布，在与埃尔多安总统会晤后，他将解除对叙利亚的所有制裁。有评论称，此举一旦实施，将为叙利亚的重建工作和地区一体化打开大门，土耳其可以在稳定和重建其南部邻国的过程中发挥核心作用。

此前有报道称，土耳其正在主持美国和叙利亚之间的秘密会谈，旨在缓解紧张局势和地区人道主义危机。

伊朗-欧洲和哈马斯-巴基斯坦对土耳其的赞扬

随着伊朗和欧洲官员在安卡拉举行会谈，重启陷入僵局的缓和核紧张局势和实现贸易正常化的谈判，土耳其的外交平衡政策进一步扩大。据报道，伊朗、英国、法国和德国代表团的会谈将于周五在伊斯坦布尔举行。

尽管细节尚不清楚，但选择土耳其作为主办方清楚地表明了其在复杂谈判中的公正性和可靠性。巴勒斯坦抵抗组织哈马斯和巴基斯坦政府发表声明，感谢埃尔多安总统在中东和南亚紧张局势下为促进人道主义走廊和停火谈判所做的贡献。

得到土耳其支持的总理实现利比亚稳定

在北非，当联合国承认的利比亚总理阿卜杜勒哈米德·德贝巴通过镇压国内反对派巩固其政治权威时，土耳其取得了另一项战略进展。这一事态发展再次证实了土耳其在塑造利比亚冲突后政治格局方面的影响力。

此外，安卡拉在该国外交和防务方面均进行了重大投资。

外交周：土耳其时刻

过去一周土耳其处于六场全球危机的中心，总统埃尔多安通过调解、军事行动和外交手段，使土耳其成为和平、战争和全球秩序讨论的关键参与者。

尽管挑战依然存在，本周的密集外交活动让人们得以一窥安卡拉不断发展的外交政策理念，即战略独立、地区领导和全球参与。

埃尔多安在不同方面加强其作用，土耳其也正在以坚定的步伐和中等强国的身份登上全球舞台。