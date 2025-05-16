美国国务卿马可·鲁比奥表示，一个和平稳定的叙利亚“将是该地区很长一段时间以来最显著的改善之一”，这表明华盛顿支持叙利亚新任总统艾哈迈德·阿尔沙拉的领导。

鲁比奥周四在土耳其南部度假城市安塔利亚表示：“这是一个历史性的机会，如果成功，将对该地区产生深远的变革性影响。”

鲁比奥的上述讲话是在美国总统唐纳德·特朗普周三在利雅得与阿尔沙拉会面之后发表的。这次会面标志着自巴沙尔·阿萨德政权于去年12月被推翻以来，美叙之间最高级别的接触。特朗普此前宣布计划解除对叙利亚的制裁，并称这次会面“非常棒”。

鲁比奥形容叙利亚新领导层致力于将国家重建为一个多元化的社会。

他指出，叙利亚表达了“与所有邻国和平共处”的意愿，并希望“驱逐使国家陷入不稳定的外国武装分子和恐怖分子”。

鲁比奥表示，美国希望“提供帮助”，但美方的援助将取决于叙利亚是否采取“前进的步骤”。

他说：“显然，我们希望看到进展，我们会支持他们迈出的每一步，这将是一条漫长的道路。”

鲁比奥还提到未来可能会“向国会申请永久解除制裁”。

他说：“我认为我们希望从初步豁免开始，这将允许希望提供援助的外国伙伴开始行动，而无需担心制裁的风险。”

鲁比奥此次访问土耳其是为了参加北约外长非正式会议。他周四与叙利亚外长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼以及土耳其外长哈坎·菲丹在安塔利亚举行了三方会谈。在菲丹离开后，鲁比奥与沙伊巴尼继续进行了进一步的会谈。

美国国务院副发言人汤米·皮戈特也证实，政府正在“立即行动”，以落实总统解除制裁的决定。

当被问及制裁何时以及在何种条件下可以完全解除时，皮戈特表示，他目前没有更多信息可以透露。

“长期和平与繁荣”

“这关乎给叙利亚一个机会，”他说。“总统已经传达了一些行动，这些行动在白宫发布的声明中有详细说明，并在此处再次被提及……如果叙利亚采取这些行动，我们可能会看到长期的和平与繁荣。”

特朗普周二在2025年沙特-美国投资论坛上宣布，他将下令解除对叙利亚“残酷且压迫性”的美国制裁，以给这个国家“一个伟大的机会”。

特朗普说，他是在与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼讨论后做出这一决定的。

特朗普周三在利雅得首次与艾哈迈德·阿尔沙拉会面，沙特王储本·萨勒曼出席了会议，埃尔多安则通过线上参与。

美国总统形容这次会面“非常棒”，并称阿尔沙拉是一个“强硬的人”，有着“坚实的过去”。

叙利亚领导人巴沙尔·阿萨德在执政近25年后，于2024年12月8日逃往俄罗斯，结束了自1963年以来由复兴党掌权的政权。阿尔沙拉领导的反对派力量推翻了阿萨德，并于今年1月底宣布其为总统。