伊朗武装部队呼吁以色列人离开他们的国家，并警告称，由于未来几天将发生的事件，该地区“可能不再适宜居住”。伊朗官方通讯社伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道了这一声明，目前该地区两大竞争对手之间的军事冲突仍在持续。

伊朗武装部队发言人雷扎·萨亚德（Reza Sayyad）周日在伊朗开始对以色列实施新一轮报复性打击后说："未来几天的警告： 离开被占领土，因为它们将来肯定无法居住！"

他警告称：“躲入地下避难所并不能为以色列人带来安全。”

萨亚德补充说道：“因此，我们想再次强调：不要让犯罪政权利用你们作为人肉盾牌”。

伊朗警告美国及西方国家不要介入

与此同时，伊朗革命卫队高级指挥官、伊朗国家利益委员会成员穆赫森·雷扎伊（Mohsen Rezaei）表示：“我们可能会采取将使整个地区陷入不稳定的重大行动。”

雷扎伊还指出：“美国和欧洲的明智人士必须迅速采取行动，将他们的国家从这场战争中撤出；否则，我们无法袖手旁观他们的介入而不作出回应。”

上周五，以色列对伊朗多个地点，包括军事和核设施，发动了无端空袭。

特拉维夫的无端攻击引发了冲突，促使伊朗对以色列展开报复性打击。

自那以来，攻击与反击持续进行。