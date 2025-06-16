政治
3分钟阅读
伊朗敦促以色列人离开该国
伊朗武装部队发言人表示, 躲在地下掩体中不会给以色列人带来安全。
伊朗敦促以色列人离开该国
Tel Aviv's unprovoked assault sparked the conflict, prompting Iran to carry out retaliatory strikes on Israel. / AP
7 小时前

伊朗武装部队呼吁以色列人离开他们的国家，并警告称，由于未来几天将发生的事件，该地区“可能不再适宜居住”。伊朗官方通讯社伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道了这一声明，目前该地区两大竞争对手之间的军事冲突仍在持续。

伊朗武装部队发言人雷扎·萨亚德（Reza Sayyad）周日在伊朗开始对以色列实施新一轮报复性打击后说："未来几天的警告： 离开被占领土，因为它们将来肯定无法居住！"

他警告称：“躲入地下避难所并不能为以色列人带来安全。”

萨亚德补充说道：“因此，我们想再次强调：不要让犯罪政权利用你们作为人肉盾牌”。

伊朗警告美国及西方国家不要介入

与此同时，伊朗革命卫队高级指挥官、伊朗国家利益委员会成员穆赫森·雷扎伊（Mohsen Rezaei）表示：“我们可能会采取将使整个地区陷入不稳定的重大行动。”

雷扎伊还指出：“美国和欧洲的明智人士必须迅速采取行动，将他们的国家从这场战争中撤出；否则，我们无法袖手旁观他们的介入而不作出回应。”

上周五，以色列对伊朗多个地点，包括军事和核设施，发动了无端空袭。

特拉维夫的无端攻击引发了冲突，促使伊朗对以色列展开报复性打击。

自那以来，攻击与反击持续进行。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us