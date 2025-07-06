土耳其
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埃尔多安在伊斯坦布尔试驾Togg公司的新T10F车型
土耳其总统在电动车销量飙升的背景下,亲自驾驶Togg轿车,这使得土耳其在几个欧洲国家之前占据了领先地位。
埃尔多安在伊斯坦布尔试驾Togg公司的新T10F车型
Türkiye’s EV boom is central to its green agenda, with Togg leading the shift in the nation’s automotive future. / AA
2025年7月6日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安于周六试驾了由土耳其国家电动车制造商Togg新推出的T10F轿车，彰显了土耳其在全球电动车行业中的日益重要地位。

埃尔多安总统在活动中与土耳其商会和商品交易所联盟（TOBB）主席里法特·希萨尔奇克利奥卢、阿纳多卢集团董事长通贾伊·厄兹伊尔汉、佐鲁控股董事长艾哈迈德·纳齐夫·佐鲁、土耳其电信（Turkcell）董事长谢诺尔·卡赞奇以及托斯亚利控股董事长富阿特·托斯亚利共同出席。

此次活动正值土耳其在全球电动车市场中迅速崛起之际。

‘成功故事’

根据总部位于英国的研究机构New AutoMotive的数据，近年来，土耳其凭借国内生产的增加、充电网络的扩展以及政府支持的激励措施，已成为2024年全球第八大电动车销售市场。

去年，土耳其共售出123,982辆电动车。而仅在2025年4月，土耳其就以11,173辆的销量位居全球第七，超越挪威和意大利，成为地中海国家中电动车市场的领头羊。2024年12月，土耳其创下了单月电动车销量的最高纪录，售出17,894辆，当月全球排名第六。

New AutoMotive(新汽车公司）将土耳其的增长描述为一个“成功故事”，并指出其纯电动车（BEV）市场份额已连续八个月超过10%。

土耳其对电动车的快速采用被视为其绿色转型议程的关键支柱，而Togg在塑造该国汽车未来方面发挥了核心作用。

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