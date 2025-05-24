土耳其外交部长哈坎·菲丹应俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫的正式邀请，将于2025年5月26日至27日访问俄罗斯联邦。

根据土耳其外交部消息人士透露，访问期间，菲丹预计将在莫斯科与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会面，并与拉夫罗夫举行正式会谈。

此次访问将重点讨论土俄关系的关键领域，菲丹预计将全面审视两国在贸易、能源和旅游等领域的双边合作。

双方还将探讨深化两国关系的潜在步骤。

除了与拉夫罗夫和普京的会谈外，菲丹还计划与其他俄罗斯高级官员进行会谈。

这些官员包括总统行政部门副主任弗拉基米尔·梅金斯基，他曾在5月16日于伊斯坦布尔举行的俄乌谈判中领导俄罗斯代表团，以及国防部长安德烈·别洛乌索夫和其他高级代表。

公正持久的和平

会谈还将包括讨论深化两国合作的潜在步骤。

菲丹预计将重申土耳其对在持续的俄乌冲突中实现公正持久和平的承诺，并对近期有助于推动这一方向的进展表示满意。

菲丹还将重申土耳其愿意继续在未来的谈判中充当调解人的角色，正如其在2022年以及最近一次5月16日的谈判中所做的那样。

此次访问还将包括就一系列地区和国际问题交换意见，包括叙利亚、加沙和南高加索的局势。

此次访问标志着土耳其与俄罗斯之间一系列高层互动的又一步。

菲丹上一次访问俄罗斯是在2024年6月10日至11日，参加了金砖国家扩展会议，并于2024年10月24日与总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安一起出席了金砖国家峰会。

菲丹和拉夫罗夫最近一次会面是在2025年4月12日，地点是安塔利亚外交论坛期间。

在此之前，拉夫罗夫于2025年2月23日访问土耳其，进行双边讨论。

他还参加了2024年10月18日由菲丹在伊斯坦布尔主持的“3+3区域合作平台”会议。此外，两位部长还在2025年2月20日于约翰内斯堡举行的G20外长会议期间举行了双边会谈。