中美贸易官员周二在斯德哥尔摩展开第二天的会谈，试图打破关税僵局，这一僵局已影响到全球两大经济体之间的重要商业关系。

美国财政部长斯科特·贝森特和中国国务院副总理何立峰在周一的闭门会谈后未向记者发表公开评论。此次会谈在瑞典首相办公室进行，持续了近五个小时。

在周二会谈重新开始之前，瑞典首相乌尔夫·克里斯特松与贝森特及美国贸易代表贾米森·格里尔共进早餐。

自美国前总统唐纳德·特朗普于四月宣布对多个国家实施“解放日”关税以来，美国已与英国、日本和欧盟等主要贸易伙伴达成关税协议。然而，中国或许是最重要但尚未解决的案例。

格里尔在周一晚间通过其办公室在社交媒体上发布的评论中表示，“中国人一直非常务实。”

他指出，“显然，多年来我们之间存在许多紧张关系。现在也有紧张关系，但我们定期与他们会面以解决这些问题，这为谈判奠定了良好的基础。”

格里尔在社交平台X上表示，“是否会达成协议，我无法确定，”。

他表示，“是否有可能延长谈判时间，目前我也无法确定。但对话是建设性的，并且朝着正确的方向发展。”

许多分析人士预计，斯德哥尔摩会谈至少会导致现有关税水平的延长，而这些关税水平远低于今年四月中美关税争端达到高潮时的三位数百分比税率，当时全球市场一度陷入短暂的混乱。

双方在五月于日内瓦举行的双边会谈中避免了进一步升级，并同意暂停90天，而这一期限将于8月12日结束。