一项民意调查显示，近一半德国人支持取缔极右翼德国选择党（AfD），该党被德国国内情报机构列为“极端主义”组织。

德国国家统计局（INSA）为德国周报《星期日图片报》进行的一项民意调查显示，48%的受访者赞成禁止德国选择党。在 5 月 2 日至 3 日对 1,001 人进行的调查中，37% 的人表示反对该禁令，而 15% 的人表示尚未决定。

调查还显示，61%的德国人认为AfD是一个“右翼极端主义”政党。对于79%的受访者来说，情报机构的评估并未改变他们对该党的既有看法。而10%的人表示，在情报机构的警告后，他们改变了对该党的看法。

德国国内情报机构联邦宪法保护局（BfV）在经过三年的调查后，将 AfD 定级为 “已被证实的极端主义团体”。联邦宪法保护局的调查结论是，该政党奉行极端右翼和民族主义议程，破坏了德国的民主宪法秩序。

该组织强调，德国选择党 “基于种族和血统对人的理解 ”不符合德国的民主原则。该组织还指责 AfD 试图排斥某些群体平等参与社会，特别是来自穆斯林国家的移民群体。

“对德国民主的严重打击”

AfD以其反移民立场而闻名。2019年，该党被列入初步观察名单，2021年被认定为“疑似极端主义组织”，这一认定得到了德国法院的支持。最近，BfV的决定将此前适用于图林根、萨克森和萨克森-安哈尔特地区AfD分支的“已被证实的极端主义团体”分类扩展到整个党派。这一新分类允许对该党进行更严格的监控。

AfD的联合领导人爱丽丝·魏德尔和蒂诺·楚鲁帕拉称BfV的决定为“对德国民主的严重打击”，并誓言采取法律行动。他们在联合声明中表示：“AfD将继续通过法律手段捍卫自己，反对这些危害民主的诽谤。”

BfV的决定正值德国对右翼极端主义的担忧日益加剧，以及AfD支持率飙升之际。

反对穆斯林和移民

最近的民调显示，该党的支持率已达到前所未有的26%，使其成为德国领先的政党。AfD通过反移民运动以及煽动对穆斯林和移民的恐惧，建立了自己的支持基础。该党还利用了公众对传统政党的不满以及对经济衰退的担忧。

在关于是否取缔AfD的激烈辩论中，各政党采取了谨慎态度。德国现任总理奥拉夫·朔尔茨上周五呼吁不要急于取缔极右翼AfD，并指出联邦宪法法院对政党取缔案件有严格的标准。他强调，任何申请都需要充分准备，考虑到法院在类似案件中的先前裁决。

过去，德国几次试图取缔极右翼政党都因法律争议、证据不足或案件准备不当而失败。2003年，联邦宪法法院驳回了取缔极右翼NPD党的申请，因为几名被传唤的党内官员被发现是国内情报机构的线人。2017年，第二次取缔NPD的尝试失败，联邦法官认为该党缺乏实施其反宪法和反民主议程的能力。