华人世界
3分钟阅读
俄罗斯和中国在日本海进行炮击和反潜演习
联合"海上互动-2025"演习包括协调炮击、反潜作战和搜救演练。尽管最近美国采取行动在该地区部署核潜艇,但演习仍在继续。
俄罗斯和中国在日本海进行炮击和反潜演习
Russian and Chinese naval officers take part in ceremony marking start of joint naval drills in Sea of Japan. / Reuters
2025年8月3日

俄罗斯太平洋舰队周日表示，俄罗斯和中国海军正在日本海进行火炮和反潜演习，这是计划内的联合军事演习的一部分。

此次演习的时间恰逢美国总统唐纳德·特朗普宣布，他已下令将两艘核潜艇部署到“适当地区”，以回应俄罗斯前总统德米特里·梅德韦杰夫的言论。

然而，这些演习早在特朗普的行动之前就已安排。

据国际文传电讯社报道，俄罗斯太平洋舰队表示，俄罗斯和中国的舰艇组成了一个联合编队，其中包括一艘大型俄罗斯反潜舰和两艘中国驱逐舰。

报道还提到，两国的柴电潜艇以及一艘中国潜艇救援船也参与了此次演习。这次演习名为“海上联合-2025”，预计将于周二结束。

推荐的

国际文传电讯社称，俄罗斯和中国的海军将在演习中进行火炮射击、反潜和防空任务的训练，并提升海上联合搜救行动的能力。

自2022年俄罗斯在乌克兰开战前夕签署《无上限》战略伙伴关系以来，俄罗斯和中国定期举行军事演习，以演练两国武装力量之间的协调，并向潜在对手发出威慑信号。

特朗普在周五表示，他下令部署核潜艇是为了回应梅德韦杰夫关于核武器对抗风险的“高度挑衅性”言论。

俄罗斯和美国拥有世界上最大的核武库。两国极少公开讨论核潜艇的部署和位置。

特朗普的言论正值美俄关系紧张之际，他对乌克兰战争缺乏进展感到愈发不满。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us