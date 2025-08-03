俄罗斯太平洋舰队周日表示，俄罗斯和中国海军正在日本海进行火炮和反潜演习，这是计划内的联合军事演习的一部分。

此次演习的时间恰逢美国总统唐纳德·特朗普宣布，他已下令将两艘核潜艇部署到“适当地区”，以回应俄罗斯前总统德米特里·梅德韦杰夫的言论。

然而，这些演习早在特朗普的行动之前就已安排。

据国际文传电讯社报道，俄罗斯太平洋舰队表示，俄罗斯和中国的舰艇组成了一个联合编队，其中包括一艘大型俄罗斯反潜舰和两艘中国驱逐舰。

报道还提到，两国的柴电潜艇以及一艘中国潜艇救援船也参与了此次演习。这次演习名为“海上联合-2025”，预计将于周二结束。