2025年8月3日
俄罗斯太平洋舰队周日表示，俄罗斯和中国海军正在日本海进行火炮和反潜演习，这是计划内的联合军事演习的一部分。
此次演习的时间恰逢美国总统唐纳德·特朗普宣布，他已下令将两艘核潜艇部署到“适当地区”，以回应俄罗斯前总统德米特里·梅德韦杰夫的言论。
然而，这些演习早在特朗普的行动之前就已安排。
据国际文传电讯社报道，俄罗斯太平洋舰队表示，俄罗斯和中国的舰艇组成了一个联合编队，其中包括一艘大型俄罗斯反潜舰和两艘中国驱逐舰。
报道还提到，两国的柴电潜艇以及一艘中国潜艇救援船也参与了此次演习。这次演习名为“海上联合-2025”，预计将于周二结束。
国际文传电讯社称，俄罗斯和中国的海军将在演习中进行火炮射击、反潜和防空任务的训练，并提升海上联合搜救行动的能力。
自2022年俄罗斯在乌克兰开战前夕签署《无上限》战略伙伴关系以来，俄罗斯和中国定期举行军事演习，以演练两国武装力量之间的协调，并向潜在对手发出威慑信号。
特朗普在周五表示，他下令部署核潜艇是为了回应梅德韦杰夫关于核武器对抗风险的“高度挑衅性”言论。
俄罗斯和美国拥有世界上最大的核武库。两国极少公开讨论核潜艇的部署和位置。
特朗普的言论正值美俄关系紧张之际，他对乌克兰战争缺乏进展感到愈发不满。