土耳其国防部副部长苏亚伊·阿尔帕伊警告称，如果没有土耳其的参与，欧盟和欧洲大陆的安全将面临“重大威胁”。

在2025年黑海与巴尔干安全论坛上，阿尔帕伊接受阿纳多卢通讯社采访时强调，土耳其的地缘政治位置和能力使其成为在动荡地区实现持久和平与稳定的关键伙伴。

阿尔帕伊表示，“没有土耳其的欧盟是不完整的。没有土耳其，欧盟和欧洲的安全将面临重大的潜在威胁。”

阿尔帕伊敦促欧盟充分认识到土耳其对其安全的贡献。他说：“欧盟需要采取包容和接纳的态度，摒弃旧有的习惯。”

这一观点与安卡拉一贯的高层呼吁一致。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安曾表示，土耳其参与欧洲防务“至关重要”，而外交部长哈坎·菲丹最近也指出，只有土耳其参与才能实现可持续的安全架构。

阿尔帕伊强调了土耳其在国际合作中的积极立场，特别是在与欧洲的合作方面。他还提到土耳其在国防技术领域的潜力，并呼吁欧洲国家加强合作。

阿尔帕伊说道，“我们愿意在这一领域与欧洲开展更紧密的合作。我们可以共同评估我们的能力和潜力。”

可持续的安全架构

与阿尔帕伊的评论相呼应，欧盟周三公布了一项针对黑海的新综合战略，强调“与土耳其这一战略重要的合作伙伴和候选国协调行动也至关重要”。

阿尔帕伊的言论正值欧盟在美国承诺可能发生变化的信号下重新审视其安全姿态之际。美国国务卿马尔科·鲁比奥批评欧洲国家在国防方面投入不足，敦促增加对国家能力的投资。同样，美国国防部长皮特·赫格塞斯警告称，欧洲不应假设美国将继续保持存在，呼吁盟友分担更多责任。

阿尔帕伊表示，黑海的稳定应通过沿海国家的区域主导来维护，特别是北约成员国土耳其、罗马尼亚和保加利亚。他指出，这些国家应在国际法的指导下，特别是1936年《蒙特勒公约》的框架内，领导解决区域挑战。

土耳其作为可靠调解者的地位

阿尔帕伊强调了《蒙特勒公约》的重要性，并表示土耳其在俄乌战争开始后通过实际行动证明了对该公约的承诺。他提到，安卡拉在战争开始仅四天后正式将局势认定为“战争”，随后依据公约第19条关闭了伊斯坦布尔和恰纳卡莱海峡，禁止交战方的军舰通过。

阿尔帕伊说道，“战争未扩散至海域归咎于土耳其高度谨慎的结果。”

展望未来，阿尔帕伊警告不要在黑海进一步军事化，他指出，额外的军事措施只会“进一步加剧紧张局势”，并呼吁展开国际对话。他表示，土耳其希望莫斯科和基辅之间实现“永久和最终的和平”，并补充说安卡拉“不认为临时停火能解决太多问题”。

土耳其作为可靠调解者的地位继续塑造其区域外交。安卡拉在埃塞俄比亚和索马里的调解，以及通过三方合作促进波黑地区塞尔维亚人、克罗地亚人和波斯尼亚人社区之间的和平建设，都是这一角色的例证。

最近，伊斯坦布尔于5月16日主办了俄乌和平谈判，这是战争初期以来首次直接的高级别谈判。交战双方同意交换各自的1000名战俘，俄罗斯还提议于6月2日再次在伊斯坦布尔举行第二轮谈判。

阿尔帕伊将国际社会对土耳其作为和平促进者角色的信任归因于其一贯“公正和公平”的态度。他进一步阐述道，“交战国以及参与谈判的其他国家都认为土耳其……从一开始就遵守国际法及其义务，这一点非常值得注意。”

阿尔帕伊表示，土耳其将通过发挥潜力和积极参与区域合作，继续为和平作出贡献。