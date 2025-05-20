在与印度达成停火协议仅一周后，巴基斯坦外长访问了其最大武器供应国中国。此次访问引发了分析人士和各国政府对中国提供的武器性能的高度关注。

本月早些时候四天的战斗中，最引人注目的说法是伊斯兰堡宣称其中国供应的战机击落了六架印度飞机，其中包括三架法国制造的“阵风”战斗机。一些观察人士认为，这象征着中国军事力量的崛起。

专家们警告称，由于缺乏确凿信息以及战斗规模有限，很难对中国装备的性能得出明确结论。

尽管如此，亚洲协会政策研究所的莱尔·莫里斯表示：“这为国际社会提供了一个难得的机会，可以在战场上评估中国军事装备与西方（印度）装备的对抗表现。”

据巴基斯坦广播电台报道，巴基斯坦副总理兼外长伊沙克·达尔应中国外长王毅的邀请，于周一抵达北京，开始为期三天的正式访问。

尽管中国每年在国防开支上投入数千亿美元，但作为武器出口国，其规模仍远远落后于美国。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的高级研究员西蒙·韦泽曼表示，中国的无人机被用于反恐行动，其武器也被沙特阿拉伯用于也门以及非洲国家对抗叛军的行动中。

韦泽曼指出：“但这是自1980年代以来，首次有国家在与另一国家的冲突中大规模使用多种类型的中国武器。”他提到伊朗-伊拉克战争期间双方都曾使用中国武器。

根据SIPRI的数据，巴基斯坦约占中国武器出口的63%。

在最近的战斗中，巴基斯坦使用了歼-10C“猛龙”和JF-17“雷电”战机，并配备了空对空导弹。智库史汀生中心（Stimson Centre）的孙韵表示，这是歼-10C首次用于实战中。

巴基斯坦的防空系统还使用了中国装备，包括HQ-9P远程地对空导弹系统，并部署了中国的雷达以及武装和侦察无人机。

多伦多的Quwa国防新闻与分析集团创始人比拉尔·汗表示：“这是巴基斯坦军队首次在持续战斗中主要依赖中国武器作为首选。”

印度尚未正式确认其飞机有损失，但一位高级安全消息人士表示，有三架战机在本土坠毁，但未透露机型或原因。

“阵风”战机制造商达索公司也未对此发表评论。

“阵风”被认为是欧洲最先进的战机之一，而歼-10C“甚至不是中国最先进的战机”，新加坡南洋理工大学的詹姆斯·查尔表示。

但如果巴基斯坦的说法属实，“这并不令人意外……因为‘阵风’是一款多用途战斗机，而歼-10C专为空战设计，并配备了更强大的雷达，”查尔补充道。

然而，印度表示，其在靠近拉合尔的东部边境城市附近摧毁了一套中国防空系统。Quwa的汗表示，这表明中国的防空系统“似乎未达到巴基斯坦空军的预期效果”。

如果属实，SIPRI的韦泽曼认为，“这将是一个更大的成功，足以抵消在过程中损失的一些飞机。”

在空战报道后的几天里，歼-10C制造商成都飞机工业公司的股票飙升了40%以上。

智库史汀生中心（Stimson Centre）的孙韵表示：“我们很可能会看到更多订单流向中国承包商。”

然而，美国智库“国防优先事项”的詹妮弗·卡瓦纳指出，“中国要成为一个大的武器出口国，还需要时间和重大调整。”

她提到，中国“无法大规模生产某些关键部件，包括飞机发动机。”

韦泽曼认为，股市“反应过度”，因为“我们仍需观察所有使用的武器表现如何，以及这是否真的意味着什么。”

即使有更多数据出现，分析人士表示，这场冲突仍无法揭示太多关于中国军队自身能力的信息。

中国自己的系统和武器比出口的要先进得多。

虽然拥有高科技硬件很重要，但“更重要的是如何使用这些武器，”卡瓦纳表示。

CSIS的布莱恩·哈特表示，他会警告不要“过度解读”最近的事态发展。

“我认为你不能直接比较这些中国制造的系统在不同环境下对抗更先进对手（如美国）的表现，”他解释道。

“由于数据点较少，而且我们对双方人员的熟练程度和训练情况知之甚少，因此很难得出明确的结论。”