一艘土耳其人道主义船只载着超过1600吨的援助物资已抵达苏丹港，为该国日益恶化的人道主义危机提供关键支持。

这艘名为“第二艘善意之船”的船只由土耳其人道救援基金会（IHH）派遣，运送了1605吨食品、衣物、卫生用品和庇护材料。

周一，这艘船的抵达在港口举行了正式接待仪式，土耳其驻喀土穆大使法提赫·耶尔迪兹（Fatih Yildiz）、土耳其人道救援基金会董事会成员穆罕默德·埃内斯·阿里坎（Mehmet Enes Arikan）、苏丹人道主义援助专员塞尔瓦·阿德姆（Selva Adem）以及多位当地官员出席了仪式。

耶尔迪兹大使在接受阿纳多卢通讯社采访时表示，“这是自冲突开始以来，土耳其派出的第四艘人道主义船只。其中两艘由土耳其灾害与应急管理局（AFAD）协调，而这艘是土耳其人道救援基金会派出的第二艘船。”

耶尔迪兹强调了此次任务的象征性和实际意义，特别是在苏丹首都安全状况有所改善的报道背景下。

他说，“这艘船的到来不仅提升了我们的士气，也鼓舞了苏丹人民。在喀土穆逐步解放的时刻，我们的团结显得尤为重要。”

IHH的阿里坎重申了该组织对支持苏丹人民的长期承诺，并指出当前的危机自2023年4月15日以来持续，起因是敌对军事派系之间的暴力冲突。

阿里坎表示，“我们的努力以‘善意引领，驶向苏丹’为口号继续进行。我们旨在与当地政府和人道主义合作伙伴合作，将援助分发给最需要的人。”

预计这些援助物资将在未来几天内分发到苏丹受冲突影响的地区，为因流离失所、粮食不安全和基本服务恶化而苦苦挣扎的社区带来急需的救济。

苏丹局势

周二，爆炸声再次响彻苏丹战时首都苏丹港，这是准军事部队连续第三天攻击与军方结盟的政府权力中心。

自2023年4月15日以来，准军事快速支援部队（RSF）与军方为争夺苏丹控制权展开激烈战斗，导致数千人死亡，并引发了全球最严重的人道主义危机之一。

根据联合国和当地政府的统计，已有超过2万人死亡，1500万人流离失所。

然而，美国学者的研究估计死亡人数约为13万人。