土耳其
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外长：伊斯坦布尔和谈为俄乌和平倡议增添“新维度”
哈坎·菲丹访问乌克兰时表示，“伊斯坦布尔达成的货币互换协议的迅速完成证明谈判能够取得具体成果”。
外长：伊斯坦布尔和谈为俄乌和平倡议增添“新维度”
Türkiye is an "ideal actor" for the negotiation talks between Russia and Ukraine to end the three-year-long war, Fidan said. / AA
6 小时前

菲丹还提到，5月16日在伊斯坦布尔举行的莫斯科与基辅之间的和平谈判，为寻求外交解决方案增添了“新维度”。

菲丹周五访问乌克兰期间，与乌克兰外长安德烈·西比哈在联合新闻发布会上发表了上述言论。

他强调，伊斯坦布尔达成的俄乌交换协议的完成，表明和平谈判能够带来具体成果，并表达了安卡拉希望保持伊斯坦布尔所取得势头的愿望。

他表示，目前有两条路可走：“要么我们容忍这场（莫斯科-基辅）战争继续下去，要么我们在今年内实现持久和平。”

土耳其外长指出，“我们认为，在（总统雷杰普·塔伊普）埃尔多安的主持下，（美国总统唐纳德）特朗普、（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京和（乌克兰总统弗拉基米尔）泽连斯基这四位领导人在伊斯坦布尔会面，将有可能使此前举行的第一轮和第二轮会谈得以圆满落幕。“

土耳其为持久和平所做的努力

俄罗斯外长拉夫罗夫周三与美国国务卿马尔科·鲁比奥通电话，讨论了在土耳其伊斯坦布尔举行俄乌和平谈判的可能性。

拉夫罗夫早些时候表示，俄罗斯提议于6月2日在伊斯坦布尔举行第二轮与乌克兰的谈判。

土耳其总统也表达了希望谈判能够在伊斯坦布尔恢复的愿望。他说：“我们与俄罗斯和乌克兰都保持联系。我们将目前取得的势头视为实现持久和平的一个契机。”

乌克兰尚未对俄罗斯的提议作出回应。

5月16日，俄罗斯和乌克兰在伊斯坦布尔举行了三年来的首次直接会谈，双方达成了一项涉及各自1000名人员的大规模囚犯交换协议。

在土耳其的斡旋下，双方还同意继续就停火进行谈判。

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