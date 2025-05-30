菲丹还提到，5月16日在伊斯坦布尔举行的莫斯科与基辅之间的和平谈判，为寻求外交解决方案增添了“新维度”。

菲丹周五访问乌克兰期间，与乌克兰外长安德烈·西比哈在联合新闻发布会上发表了上述言论。

他强调，伊斯坦布尔达成的俄乌交换协议的完成，表明和平谈判能够带来具体成果，并表达了安卡拉希望保持伊斯坦布尔所取得势头的愿望。

他表示，目前有两条路可走：“要么我们容忍这场（莫斯科-基辅）战争继续下去，要么我们在今年内实现持久和平。”

土耳其外长指出，“我们认为，在（总统雷杰普·塔伊普）埃尔多安的主持下，（美国总统唐纳德）特朗普、（俄罗斯总统弗拉基米尔）普京和（乌克兰总统弗拉基米尔）泽连斯基这四位领导人在伊斯坦布尔会面，将有可能使此前举行的第一轮和第二轮会谈得以圆满落幕。“

土耳其为持久和平所做的努力

俄罗斯外长拉夫罗夫周三与美国国务卿马尔科·鲁比奥通电话，讨论了在土耳其伊斯坦布尔举行俄乌和平谈判的可能性。

拉夫罗夫早些时候表示，俄罗斯提议于6月2日在伊斯坦布尔举行第二轮与乌克兰的谈判。

土耳其总统也表达了希望谈判能够在伊斯坦布尔恢复的愿望。他说：“我们与俄罗斯和乌克兰都保持联系。我们将目前取得的势头视为实现持久和平的一个契机。”

乌克兰尚未对俄罗斯的提议作出回应。

5月16日，俄罗斯和乌克兰在伊斯坦布尔举行了三年来的首次直接会谈，双方达成了一项涉及各自1000名人员的大规模囚犯交换协议。

在土耳其的斡旋下，双方还同意继续就停火进行谈判。