位于乌兹别克斯坦首都塔什干的国际突厥国家大学正式成立，这是土耳其与乌兹别克斯坦通过谅解备忘录合作建立的成果。周一，在土耳其高等教育委员会（YOK）签署协议后，该大学正式开始运作。

这次活动是两国学术合作不断加强的一个重要里程碑。

土耳其高等教育委员会主席埃罗尔·奥兹瓦尔（Erol Ozvar）对大学的潜力表达了乐观态度。他表示：“我们的大学不仅将为培养高素质的年轻一代做出贡献，还将在科学研究和创新领域创造开创性的项目，增强两国的全球竞争力。”

奥兹瓦尔在YOK总部会见了乌兹别克斯坦总统府社会发展部负责人兼高等教育委员会主席奥迪尔·阿卜杜拉赫曼诺夫（Odil Abdurakhmanov），并率领乌兹别克斯坦代表团签署了关于建立国际突厥国家大学的谅解备忘录，正式启动了这一项目。

在讲话中，奥兹瓦尔表达了对乌兹别克斯坦代表团的热烈欢迎，并强调了这所大学在土耳其与乌兹别克斯坦历史联系中的重要性。他说：“今天，我们见证了两国关系不断发展的历史性一天。这所大学是高等教育领域向前迈出的实质性一步。”

他还特别提到土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的重要作用，并指出正是他们的努力促成了今年一月签署的法令，为大学的建立提供了必要的法律框架。

这所大学的主要使命是培养两国所需的高素质人才，培育科学技术领域的未来领导者，并促进文化和学术交流。

奥兹瓦尔表示：“通过汇聚土耳其和乌兹别克斯坦的知识和专业，这所机构将为两国的未来做出重大贡献，并提升它们的全球竞争力。”

在初期阶段，大学将与土耳其的领先大学合作，包括伊斯坦布尔技术大学、中东技术大学、哈杰特佩大学和爱琴大学，开设工程、信息技术、健康和农业领域的教育项目。

奥兹瓦尔强调，该大学将与这些机构合作提供国际认可的课程，并作为 “伞式大学 ”加强突厥语国家之间的社会、经济和文化联系。

阿卜杜拉赫曼诺夫对奥兹瓦尔的热情接待表示感谢，并重申了该项目的重要性。他指出，大学将以来自四所著名土耳其大学的师资和课程开始运作。

他还强调了突厥世界的共同文明，并表示相信这所大学将成为发展新合作项目的平台。

谅解备忘录的签署标志着国际突厥国家大学的正式启动，这是促进土耳其与乌兹别克斯坦更紧密联系的重要一步，也为更广泛的突厥世界的学术和经济发展做出了贡献。