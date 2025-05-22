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中国认为美国"金色圆顶"计划可能导致太空军事化；俄罗斯将其视为"主权事务"
北京和莫斯科对华盛顿的太空导弹防御计划存在分歧，该计划据称耗资 1750 亿美元，但最终成本尚不清楚。
中国认为美国"金色圆顶"计划可能导致太空军事化；俄罗斯将其视为"主权事务"
Current and future missile threats to the United States as visualised by US Defense Intelligence Agency. / Others
7 小时前

据北京《环球时报》报道，中国警告称，美国提出的“金色穹顶”导弹防御系统将违反外空和平利用原则，并对全球战略稳定构成威胁。

这一回应是在美国总统唐纳德·特朗普周二公布一项新的导弹防御计划之后作出的。据估计，该计划耗资1750亿美元，重点是建立轨道拦截能力。

中国外交部发言人毛宁周三表示，该系统将“大幅提升（美国）在外空的作战能力”。

“这具有明显的进攻性意义，违反了《外空条约》（1967年）中规定的外空和平利用原则，并将加剧外空军事化和军备竞赛的风险，破坏国际安全和军控框架。”毛宁在北京对记者表示。

她还指出，该项目威胁到全球战略平衡，并补充道：“我们敦促美国放弃全球导弹防御系统的研发和部署，采取切实措施增进大国间的战略互信，维护全球战略稳定。”

‘主权事务’

然而，俄罗斯称华盛顿的计划是美国的“主权事务”。

“这是美国的主权事务，”克里姆林宫发言人佩斯科夫在莫斯科对记者表示。

“如果美国认为存在导弹威胁，那么他们当然会研发导弹防御系统。所有有能力的国家都会这样做。”佩斯科夫说道。

这位发言人否认俄罗斯正在评估与美国核平衡的威胁。

“这里需要理解一些细节。目前还没有这个项目的具体信息。”佩斯科夫解释道。

项目成本

“金色穹顶”的最终成本仍不确定。

参议员蒂姆·希希（Tim Sheehy）领导的“金色穹顶核心小组”表示：“如果‘金色穹顶’最终完成，其成本可能达到数万亿美元。”

参议员安格斯·金（Angus King）估计，在全美范围内建造“金色穹顶”将花费6.2万亿美元。

美国国会预算办公室估算，基于太空的拦截系统可能耗资2640亿至8310亿美元，用于部署1300至2000个拦截器的星座，仅发射成本就可能达到1160亿至3350亿美元（以2025年美元计算）。

有分析指出，“金色穹顶”可能需要更大的设计规模，以应对来自朝鲜、中国和俄罗斯的威胁，这可能进一步推高成本。

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