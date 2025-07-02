从伊斯坦布尔萨比哈·格克琴国际机场飞往叙利亚首都大马士革的首个航班在后阿萨德时代顺利完成。

根据AJet航空公司的声明，从萨比哈·格克琴机场出发的每日往返大马士革的航班已经开始运营。大马士革作为中东的重要枢纽之一，这一航线的开通意义重大。

AJet航空成为13年来首家从伊斯坦布尔萨比哈·格克琴机场飞往大马士革的航空公司。

经过两小时的飞行，乘客们在大马士革国际机场受到了欢迎仪式的热烈接待。

在大马士革的欢迎仪式上，AJet航空首席执行官克雷姆·萨普（Kerem Sarp）发表讲话表示，AJet很自豪成为13年来继土耳其航空之后首家提供从土耳其飞往大马士革航班的航空公司。

萨普说道：“今天，我们完成了从伊斯坦布尔飞往大马士革的首个航班。在7月4日星期五，我们将首次开通从土耳其首都安卡拉直飞大马士革的航班。”

他还表示，这将使AJet成为多年来首家提供安卡拉直飞大马士革航班的航空公司。

他强调，“从现在起，AJet将每天运营从伊斯坦布尔飞往大马士革的航班，并每周三次从安卡拉飞往大马士革国际机场的航班。”

萨普指出，随着叙利亚进入新时期，地区和平与稳定的进展再次凸显了这一新航线的重要性。他补充说，直飞大马士革这一中东古城的航班将有助于恢复人文和商业联系，同时在叙利亚的复苏过程中促进兄弟情谊。

萨普表示，AJet目前运营覆盖34个国家的59个目的地的航班，并强调随着大马士革航线的加入，公司将继续致力于在欧洲、中东、中亚和北非地区实现增长目标。