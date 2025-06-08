一名哥伦比亚反对派参议员兼明年总统选举候选人周六在波哥大的一场竞选活动中遭到枪击并受伤，政府证实了这一消息。

社交媒体上流传的一段视频显示，39岁的米格尔·乌里韦正在一群人面前发表演讲时，突然传来枪声。

在其他画面中，他似乎靠在一辆白色汽车的引擎盖上，身上沾满了血迹，一群男子试图扶住他。

哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗的政府表示，“以最强烈的措辞”谴责了这次在首都西部发生的竞选活动中的袭击事件。

“这一暴力行为不仅是对他个人的攻击，也是对民主、思想自由以及哥伦比亚合法政治活动的攻击，”总统府在声明中说道。

乌里韦是佩特罗的强烈批评者，他隶属于由前总统阿尔瓦罗·乌里韦领导的民主中心党。阿尔瓦罗·乌里韦曾在2002年至2018年间担任哥伦比亚总统。

去年10月，米格尔·乌里韦宣布他将参加2026年的总统选举。

波哥大市长卡洛斯·加兰在社交媒体平台X上表示，米格尔·乌里韦正在接受紧急治疗，并补充说“枪手已被捕”。

与此同时，国防部长佩德罗·桑切斯在X上表示，当局悬赏约70万美元，征集有关幕后主使的线索。

部长还提到，军方和警方领导层正在召开会议，以“制定应对这一局势的策略”。