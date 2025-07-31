政治
新加坡准备“原则上”承认巴勒斯坦
新加坡代表凯文（Kevin Cheok）呼吁以色列立即解除所有阻止向加沙运送人道主义援助的限制。
Singapore also expressed willingness to contribute to Gaza rebuilding efforts after a permanent ceasefire is agreed upon. / AA
2025年7月31日

新加坡宣布准备“原则上”承认巴勒斯坦国。据新加坡代表称，此举只有在加强和平进程和两国解决方案的前景的情况下才有意义。

新加坡外交部负责亚太事务的副部长凯文周二在纽约举行的联合国巴勒斯坦问题高级别会议上发表了上述声明。

新加坡代表凯文表示：“新加坡一贯支持巴勒斯坦人在符合联合国安全理事会相关决议、通过谈判达成的两国解决方案的基础上拥有自己家园的权利。我们坚信，这是为这场长期冲突带来全面、公正和持久解决的唯一可行途径。因此，我们准备原则上承认巴勒斯坦国。”

他还表示，一旦实现永久停火，新加坡愿意为加沙重建做出贡献。

他说：“我们呼吁以色列政府立即解除对运送急需人道主义援助的所有限制。未来我们正在考虑派遣医疗队前往该地区，为从加沙抵达的病人提供救治。从长远来看，如果达成永久停火协议，我们准备为加沙的重建进程做出贡献。”

凯文还呼吁以色列和巴勒斯坦重返谈判桌。

此前，法国总统埃马纽埃尔·马克龙、英国工党领袖基尔·斯塔默和前加拿大央行行长马克·卡尼宣布，他们的国家将于9月承认巴勒斯坦。

上周马克龙在巴黎联合国大会上表示，他将在9月承认巴勒斯坦，但作为回报，巴勒斯坦国必须同意解除武装并完全承认以色列。

本周斯塔默发表了类似的声明，宣布如果以色列未能结束加沙大屠杀，他的政府将在联合国大会上承认巴勒斯坦。

前加拿大央行行长马克·卡尼援引渥太华对两国解决方案的承诺，宣布将于9月在联合国大会上承认巴勒斯坦。

但以色列严厉批评了所有这些计划，称它们是在“奖励哈马斯”。

