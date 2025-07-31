新加坡宣布准备“原则上”承认巴勒斯坦国。据新加坡代表称，此举只有在加强和平进程和两国解决方案的前景的情况下才有意义。

新加坡外交部负责亚太事务的副部长凯文周二在纽约举行的联合国巴勒斯坦问题高级别会议上发表了上述声明。

新加坡代表凯文表示：“新加坡一贯支持巴勒斯坦人在符合联合国安全理事会相关决议、通过谈判达成的两国解决方案的基础上拥有自己家园的权利。我们坚信，这是为这场长期冲突带来全面、公正和持久解决的唯一可行途径。因此，我们准备原则上承认巴勒斯坦国。”

他还表示，一旦实现永久停火，新加坡愿意为加沙重建做出贡献。

他说：“我们呼吁以色列政府立即解除对运送急需人道主义援助的所有限制。未来我们正在考虑派遣医疗队前往该地区，为从加沙抵达的病人提供救治。从长远来看，如果达成永久停火协议，我们准备为加沙的重建进程做出贡献。”

凯文还呼吁以色列和巴勒斯坦重返谈判桌。