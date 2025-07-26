美国总统唐纳德·特朗普表示，法国总统埃马纽埃尔·马克龙决定承认巴勒斯坦国的行为“没问题”，并称“这是他的决定。”

在连任后首次访问英国期间，特朗普在抵达格拉斯哥普雷斯蒂克机场后对记者说道：“这是他的决定，这没问题。这是他的事，不是我的事。”

特朗普还对英国首相基尔·斯塔默发表了评论，他说：“他比我稍微自由派一些，但我喜欢他。”

美国总统此次访问苏格兰为期五天，期间他预计将为一个新高尔夫球场揭幕，并与斯塔默以及欧盟委员会主席冯德莱恩举行会谈。

斯塔默面临巨大压力

马克龙于周四宣布，法国将在9月的联合国大会期间正式承认巴勒斯坦国。

这一决定引发了以色列的强烈反应，同时也吸引了国际社会的广泛关注。

与此同时，斯塔默也面临着越来越大的压力，要求他采取类似行动。

据报道，斯塔默内阁中的多位高级成员，包括卫生大臣韦斯·斯特里廷、司法大臣沙巴娜·马哈茂德、北爱尔兰事务大臣希拉里·本恩以及文化大臣丽莎·南迪，均呼吁首相承认巴勒斯坦国。

这一推动行动紧随马克龙的宣布，据消息人士透露，马克龙的决定是在试图说服斯塔默共同承认巴勒斯坦国的努力未果后做出的。

超过220名来自九个政党的英国议员签署了一封联名信，敦促政府立即采取行动，理由是英国在这一冲突中的历史角色以及自1980年以来对“两国方案”的支持。

英国议会外交事务委员会主席艾米丽·桑伯里表示：“政府一贯行动迟缓。”

发起这封跨党派联名信的工党议员莎拉·钱皮恩在社交媒体X上写道：“来自九个政党的221名议员签署了这封联名信，敦促政府立即承认巴勒斯坦为一个国家。”

科学与技术大臣彼得·凯尔对此回应谨慎，他表示英国仍然支持最终承认巴勒斯坦国的目标，但当前的首要任务是人道主义问题。他说：“我们希望巴勒斯坦建国，我们渴望这一目标……但现在，我们必须专注于缓解苦难的措施。”