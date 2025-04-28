中国驻伊斯坦布尔总领事馆联合多家土耳其非政府组织和商界领袖，在伊斯坦布尔种植了1万棵树苗，以纪念中土友谊。

在周日的仪式上，中国驻伊斯坦布尔总领事魏晓东表示，此次活动象征着中土两国长期的友谊，以及通过环境外交共同致力于到2050年实现碳中和目标的承诺。

魏晓东指出，两国都高度重视绿色发展。他说：“我很高兴看到我们两国在绿色发展和可持续发展领域的务实合作涵盖了许多项目。我期待中土两国不仅在外交关系上，更在绿色发展领域实现更高水平的合作。我相信这将造福两国乃至全世界。”

魏晓东还特别提到了此次活动地点的重要性——靠近伊斯坦布尔机场的阿尔纳乌特科伊森林地区。他说：“我们今天种树的地方非常靠近机场，这一点非常重要，因为航空业消耗了大量化石燃料。因此，我们能够为这一问题做出贡献是非常有意义的。”

2050年碳排放目标

作为此次植树活动的合作方之一，绿色土耳其林业协会副会长穆斯塔法·奇夫特奇强调了公益活动在帮助土耳其实现可持续发展目标中的重要性。

奇夫特奇表示：“作为绿色土耳其，我们鼓励所有企业每年参与植树活动，以帮助实现绿色协议中提出的2050年碳排放目标。”他还感谢了地区林业局为此次活动提供了植树场地。

阿尔纳乌特科伊区副区长凯马尔·艾根利对这项植树造林倡议表示欢迎，而中国湖北商会会长加尼梅特·哈西亚则表达了希望中土关系能够通过友谊、爱心和环境保护的行动永远被铭记的愿望。