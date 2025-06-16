法国在巴黎航展上关闭了四个主要的以色列公司展台，原因是这些展台展示了被认为是进攻性武器的装备。这一举动引发了以色列的强烈谴责，也凸显了这两个传统盟友之间日益紧张的关系。

据路透社援引知情人士的消息称，这一指令来自法国当局，原因是以色列公司未能遵守法国安全机构的要求，未将进攻性或动能武器从展台上移除。

航展的组织方表示，他们正在与相关方进行对话，试图解决关于部分以色列公司参展的争议。目前，三个未展示硬件的小型以色列展台以及一个以色列国防部的展台仍然开放。

法国和以色列作为传统盟友，近几个月来关系趋于冷淡。法国总统马克龙对以色列在加沙的军事行动的批评日益增多。上周五以色列对伊朗的导弹袭击后，马克龙表示，伊朗对中东地区的不稳定负有重大责任，但同时也敦促以色列保持克制。

‘相当荒谬’

以色列国防部表示，他们坚决拒绝移除部分武器系统的要求，而展会组织方则在夜间采取行动，用黑色隔板将以色列工业展馆与其他展馆隔开。据以色列国防部称，这一行动是在以色列国防官员和公司已经完成布展后进行的。

“这一令人愤慨且前所未有的决定充满了政策驱动和商业考量的意味，”以色列国防部在声明中表示。“法国以所谓的政治考量为借口，将以色列的进攻性武器排除在国际展览之外，而这些武器正是法国工业的竞争对手。”

另一方面，美国共和党籍州长萨拉·赫卡比·桑德斯表示，法国政府因拒绝移除进攻性武器而关闭展台的决定“相当荒谬”。

“在过去几周和几个月中，这些展台的展示内容已经获得批准，现在却成为唯一被禁止继续展示的对象，这显得非常荒谬，”桑德斯在以色列防务公司被遮挡的展台外对记者说道。

他说：“鉴于当前世界局势，我希望这些以色列防务公司能够获得展示的机会，并重新开放展台。”