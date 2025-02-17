当选总统把目光聚焦在加拿大、格陵兰和巴拿马运河上。无论特朗普的野心是真实的还是旨在挑衅，它们都为美国例外论增添了新的维度，并引发了历史是否会重演的提问。

美国当选总统唐纳德·特朗普 1 月 20 日就职前主张推行大胆的扩张主义思想，让人想起美国的干涉主义历史。

他最近的言论包括呼吁加拿大成为美国第 51 个州、要求巴拿马放弃其重要运河的控制权以及建议丹麦将领土格陵兰岛移交给美国国家安全。

特朗普在海湖庄园的新闻发布会上表示：“人们甚至不知道丹麦在这里是否拥有合法的主权，但如果他们拥有，他们就应该放弃。”

特朗普有关独立国家领土的大胆主张可能重新引发全球争论，但美国干预美洲的历史却在讲述一个熟悉的故事。

从19世纪中叶征服墨西哥北部领土（包括加利福尼亚）到数十年来对中美洲的军事干预，华盛顿一再施加其影响力。

对于民主党人来说，这些披露是令人震惊的。但它也揭示了美国入侵美洲的漫长而充满争议的历史，以昭昭天命和门罗主义的名义夺取土地，推翻政府，建立政权。

将行动描绘成意识形态

在境外，美国在推翻南美洲反美政权的过程中发挥关键作用，导致地区陷入动乱及阿根廷、巴西、智利和玻利维亚目前的政治格局。

美国对美洲至少六个国家进行了军事干预。

墨西哥美食

1846年，美国向墨西哥宣战。这场冲突导致了 1848 年《瓜达卢佩伊达尔戈条约》的签署，该条约迫使墨西哥割让其一半以上的领土，包括现在的加利福尼亚州、内华达州和亚利桑那州。

上述条约还巩固了美国对德克萨斯州的控制，德克萨斯州三年前才被吞并。随着战争扩大美国边境，甚至给战争参与者也造成了痛苦。

后来成为美国总统的尤利西斯·S·格兰特谴责这场战争是“强国对抗弱国最不公正的战争之一”。这种观点继续给美国历史的这一篇章蒙上阴影。

古巴

古巴与美国的动荡关系包括西班牙将岛屿控制权割让给华盛顿的 1898 年美西战争之后的两次占领时期。

古巴曾两次被美国占领：第一次是在1898年美西战争之后，第二次是在1906年，当时美国以稳定岛国为借口占领古巴。

第一次占领（1898 年至 1902 年）以美国承认古巴独立而告终，一些历史学家将此事件称为美国主导的“国家建设”的早期原型。

第二次入侵始于 1906 年，因美国支持的政府垮台后政治不稳定而起。随着 1909 年亲美总统何塞·米格尔·戈麦斯 (José Miguel Gómez) 的当选，这一占领结束了。

这些旨在稳定古巴局势的干预措施显示岛屿容易受到美国影响，而美国影响塑造了古巴的现代历史。

尼加拉瓜

尼加拉瓜是中美洲人口最多的国家，20世纪初“香蕉战争”期间成为美国干预的重点。

尽管尼加拉瓜于 1838 年获得独立，但其自由派和保守派之间的冲突导致其政治局势动荡，为美国在该国产生影响力创造了机会。

1912年响应保守党领袖的号召，美国军队入侵该国并驻军直至1933年。

二十年来，华盛顿对尼加拉瓜的政治和经济生活实施了严重干预。

海地

海地与美国干预史反映了其与不稳定局势的持续斗争。

从1915年到1934年，以解决社会经济动荡为借口，这个岛国遭到了美国近二十年的占领。

事实上，干预保护了包括海地美国糖业公司（HASCO）和一家位于纽约的中央银行的美国商业利益。

占领给海地造成深刻印记，重塑了海地的政治格局，同时引发了人们对外国控制的强烈反对——在海地努力应对治理和安全危机时，这种动态持续产生影响。

多明尼加共和国

同样，多米尼加共和国在1916年凸显西方经济利益脆弱性的政变后也遭到美国的干预。深陷债务和政治冲突泥潭的这个国家成为美国在加勒比地区控制的又一个战场。

一直持续到1924年的美国占领的目的是稳定该地区并确保获得拉丁美洲最大的金矿之一的使用权。多米尼加共和国金矿目前由加拿大巴里克黄金公司（60％股权）和美国纽蒙特黄金公司（40％股权）运营。

巴拿马

1903年巴拿马在美国的支持下宣布脱离哥伦比亚获得独立。直到20世纪末一直由华盛顿修建和控制巴拿马运河。这条运河是全球贸易的重要动脉。

巴拿马运河主要由美国于 1903 年至 1914 年间修建，直至 1977 年由华盛顿拥有和运营。直到1999年，巴拿马和美国共同控制着这条战略海峡。

1989 年在乔治·H·W·布什总统的领导下，美国发动了一场入侵，推翻了曾是中央情报局盟友、现为叛军军事统治者的曼努埃尔·诺列加。

诺列加政权被美国军事行动推翻，该国武装部队也被瓦解。 20 世纪 90 年代初在一位亲美总统宣誓就任该国总统后，美国结束了占领。

特朗普对加拿大、格陵兰和巴拿马运河的言辞提议可能看起来很夸张，但它们突显了一个更深层次的事实：美国长期以来一直利用其军事和政治力量来扩大其在美洲的影响力。

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