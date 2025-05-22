土耳其能源部长阿尔帕斯兰·巴伊拉克塔尔在访问大马士革期间宣布，根据一项新的双边能源协议，土耳其每年将向叙利亚供应20亿立方米天然气。

这一举措表明，安卡拉在叙利亚经历十多年内战后，正日益在其战后重建中发挥重要作用。

在周四与叙利亚能源部长穆罕默德·巴希尔的联合新闻发布会上，巴伊拉克塔尔表示，这些天然气出口将支持叙利亚额外发电1300兆瓦，帮助缓解该国长期存在的能源短缺问题。

此外，巴伊拉克塔尔补充说，土耳其还将直接向叙利亚提供1000兆瓦电力，以满足其短期需求。

管道重启与未来项目

巴希尔确认，双方已同意重新启用一条长期闲置的连接叙利亚和土耳其的天然气管道，预计输气将在6月开始。

他说，“这将显著提升电力生产，对叙利亚人民的用电需求产生积极影响。”

两位部长还讨论了完成一条连接两国的400千伏输电线路的计划，该线路预计将在年底前投入使用。这条线路将使叙利亚能够从土耳其进口多达500兆瓦的电力。

土耳其投资

除了电力供应外，该协议还为土耳其私营部门在叙利亚能源和矿业领域的投资铺平了道路。

巴伊拉克塔尔指出，土耳其企业将被邀请探索矿业、磷酸盐开采、发电和电力分配等领域的机会。

巴伊拉克塔尔表示，“目前正在进行非常密集的工作，以发现新的天然资源，无论是陆地还是海上的天然气或石油”，并暗示未来可能进行联合勘探。