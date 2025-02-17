特拉维夫认为戈兰高地是其国家安全的重要资产，因为它使以色列对三个邻国拥有军事优势。

以色列继续其长达数十年的土地掠夺行为，宣布计划在戈兰高地扩建定居点，戈兰高地是 1967 年被非法占领的叙利亚领土，面积达 1800 平方公里。

这一具有重要战略意义的地区位于俯瞰叙利亚、以色列、黎巴嫩和约旦四国的一个点上，为冲突不断的该地区提供了军事优势。

以色列政府已拨款 1100 多万美元，用于在戈兰高地 “促进人口增长”。

以色列总理本雅明-内塔尼亚胡希望戈兰高地的人口翻一番。“他说："我们将继续守住这片领土，开发它并建造定居点。

特拉维夫认为戈兰高地是以色列国家安全的重要资产。这是因为这一具有重要战略意义的高地使以色列在军事上比三个邻国更具优势。

内塔尼亚胡的双重标准

经过半个世纪的和平，以色列与叙利亚之间的停火于 12 月 8 日崩溃。以色列坦克进入了以色列和叙利亚之间的非军事区，即所谓的缓冲区，几十年来该地区一直被以色列占领。

以色列军队不仅到达了这片高地的叙利亚一侧，还在那里部署了部队，以建立一个新的防御缓冲区。

以色列为其军事行动辩护说，大马士革政府的更迭使停火安排 “崩溃”，以色列需要消除来自新政府的潜在威胁。

当朝着戈兰高地东部推进时，内塔尼亚胡说，这只是 “在找到合适的安排之前的临时防御阵地”。

然而，据《经济学家》报道，希伯来语声明中并没有同样的措辞，这意味着内塔尼亚胡只是在其英语声明中加入了 “临时防御阵地 ”一词，以安抚国际舆论。

一周后，内塔尼亚胡宣布了在被占领的戈兰高地扩建定居点的计划，称此举是 “必要的”，因为在阿萨德政权倒台后，叙利亚边境出现了一条新战线。

德鲁兹人和切尔克斯人之家

1967 年之前，戈兰高地一直由叙利亚控制，主要居住着德鲁兹人和切尔克斯人。在 1967 年的六日战争中，叙利亚军队利用戈兰高地的高地位置轰炸以色列社区。以色列在这场战争中取得的胜利具有重要的战略意义，它提供了一个抵御叙利亚进攻的缓冲地带，并控制了包括塔伯利亚湖在内的重要水资源。

2024 年，以色列试图利用同样的逻辑巩固其在被占领戈兰高地以外的领土成果，并将其扩展到以前的非军事化缓冲区。

内塔尼亚胡指示以色列军队 “消除来自叙利亚的潜在威胁，防止恐怖分子在以色列边境附近建立基地”。

1967 年的战争导致该地区 13 万阿拉伯人口中的大部分流离失所。以色列随后开始在该地区修建犹太人定居点，并声称戈兰高地对于安全和发展至关重要。

目前约有 50000人居住在被占领的叙利亚戈兰高地。其中一半是以色列定居者，另一半是德鲁兹教徒，他们占以色列人口的 1.6%，信仰不同，被视为什叶派伊斯兰教的一个分支。

德鲁兹人居住在戈兰地区委员会下属的 33 个犹太人定居点。根据国际法，这些定居点被视为非法。

叙利亚曾在 1973 年赎罪日战争中试图夺回戈兰高地，但没有成功。1974 年，特拉维夫与以色列达成协议，放弃了对叙利亚部分领土的控制。然而，戈兰高地仍被以色列占领。

1981 年，以色列单方面吞并了戈兰高地--此举从未得到国际承认。联合国安理会宣布吞并 “无效”。

直到 2019 年 3 月，美国承认戈兰高地是以色列的一部分，才有国家承认以色列对戈兰高地的主权。

内塔尼亚胡因寻求扩大被占领土上的定居点而在国内遭到强烈反对。

以色列前总理埃胡德-奥尔默特说，他认为以色列没有理由在戈兰高地扩张。

“[内塔尼亚胡]说，我们不想扩大与叙利亚的冲突，希望我们不必与现在占领叙利亚的新叛军作战。我们有足够多的问题要解决"。