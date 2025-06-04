美国总统唐纳德·特朗普表示，与中国国家主席习近平达成协议“极其困难”，与此同时，虽然欧盟表示其与华盛顿的贸易谈判正在取得进展，但美国总统将全球金属关税提高一倍的做法也引起了人们的关注。

特朗普的最新贸易举措正值经济合作与发展组织（OECD）部长们在巴黎召开会议之际，讨论在美国强硬贸易政策影响下的全球经济前景。

特朗普对盟友和竞争对手实施的广泛关税措施已经使与贸易伙伴的关系紧张，并引发了一系列为避免关税实施进行的谈判。

白宫表示，总统本周可能会与习近平通话，这让人们对缓解紧张局势并加速达成全球两大经济体之间的贸易协议抱有希望。

然而，周三早些时候，特朗普对快速达成协议的希望泼了冷水。他在自己的社交平台Truth Social上发文称：“我喜欢中国国家主席习近平，一直如此，将来也会如此，但他非常强硬，达成协议极其困难！”

在例行记者会上被问及特朗普的言论时，中国外交部发言人林健表示：“中方在发展中美关系上的原则和立场是一贯的。”

中国是特朗普四月关税行动的主要目标，其商品被征收145%的关税，随后中国对美国商品也实施了125%的报复性关税。

双方在五月同意暂时缓和局势，此前特朗普将对其他国家的最广泛措施推迟到7月9日。

特朗普的最新言论是在他将铝和钢铁关税从25%提高到50%后发表的，这一举措加剧了与多个贸易伙伴的紧张关系，但英国被豁免于更高关税。

美国贸易代表贾米森·格里尔在经济合作与发展组织（OECD）会议期间与欧盟贸易专员马罗斯·谢夫乔维奇进行了会谈。

面对下个月可能生效的50%关税威胁，谢夫乔维奇表示，他与格里尔进行了“富有成效且建设性的讨论”。

谢夫乔维奇在社交媒体平台X上写道，“我们正以快速的步伐朝正确方向推进，并保持密切联系以维持势头。”

欧盟上个月曾警告称，抬高金属关税将破坏通过谈判解决问题的努力。

经济合作与发展组织（OECD）周二下调了全球经济增长预测，原因是特朗普的关税行动导致了经济前景的恶化。

德国经济部长卡特琳娜·赖歇警告说，“我们需要尽快通过谈判找到解决方案，因为时间已经不多了。”

法国贸易部长洛朗·圣马丁表示：“我们必须保持冷静，并始终表明这些关税的实施对任何人都没有好处。”

作为美国最大的金属供应国，加拿大称特朗普的关税“非法且毫无依据”。

在英国贸易大臣乔纳森·雷诺兹与格里尔周二会谈后，伦敦方面表示，英国的进口关税暂时维持在25%。双方需要根据最近签署的贸易协议条款解决关税和配额问题。

一位英国政府发言人表示，“我们很高兴由于我们与美国达成的协议，英国钢铁不会受到额外关税的影响。”

七国集团（G7）——包括英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国——计划于周三就贸易问题举行单独会谈。

墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德表示，墨西哥将要求豁免更高的关税，理由是这不公平，因为美国向其南部邻国出口的钢铁多于进口的钢铁。

埃布拉德说，“对过剩的产品征收关税是不合逻辑的。墨西哥极易受到特朗普贸易战的影响，因为墨西哥 80% 的出口都是出口到其主要合作伙伴美国。”

尽管特朗普的一些最广泛的关税措施面临法律挑战，但在上诉程序进行期间，这些措施仍被允许继续实施。

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特周二证实，特朗普政府已向各国政府发送信函，要求在周三之前提出方案，因为7月9日的最后期限即将到来。