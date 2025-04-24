土耳其国库与财政部表示，土耳其财政部长梅赫梅特·希姆谢克周三在华盛顿会见了美国财政部长斯科特·贝森特，双方就扩大经济合作和区域战略协作进行了讨论，。

土耳其央行行长法提赫·卡拉汉也出席了此次会议。据官员称，会议在“建设性氛围”中进行。双方代表团重申了土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与美国总统唐纳德·特朗普推动两国作为北约盟友之间多维关系的共同政治意愿。

各方重点关注贸易、投资和能源

会谈重点关注加强投资、贸易、交通运输和能源等关键领域的合作。希姆谢克强调，必须消除当前阻碍双边合作的限制，尤其是在国防工业领域。该问题被认为是深化两国关系的一个敏感但关键的领域。

土耳其代表团还介绍了土耳其正在进行的经济稳定化努力的详细情况。希姆谢克部长重申了安卡拉对“审慎和可持续的宏观经济政策”的承诺，这一承诺已在包括国际货币基金组织和世界银行春季会议在内的近期国际论坛上阐明。

除了经济议题，双方还讨论了紧迫的地区问题。土耳其官员强调了取消对叙利亚制裁的必要性，并概述了土耳其为实现乌克兰停火所做的外交努力。

1000亿美元的贸易目标

此次会谈正值土美经济关系呈上升趋势之际。两国政府均承诺将双边贸易额提升至1000亿美元，这一数字在近期的外交接触中也多次被强调。

专家预计，未来几个月将举行后续技术会议，以推进此次华盛顿访问期间讨论的具体倡议。随着土耳其继续将自身定位为区域经济和战略参与者，加强与华盛顿的合作关系可能对该国的目标发挥关键作用。