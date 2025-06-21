俄罗斯总统普京警告乌克兰，任何对俄罗斯使用核武器的行为都将成为基辅的“最后一个错误”。

在周五于圣彼得堡国际经济论坛上，普京表示，如果乌克兰试图在俄罗斯领土上投放所谓的“脏弹”，莫斯科将作出“对等回应”。

“这将是我们称之为当代乌克兰新纳粹分子的一个巨大错误，可能也是他们的最后一个错误，”普京说道。

普京指出，俄罗斯的核政策对存在性威胁有明确的严厉回应机制，并补充说，这将对基辅产生严重后果。

“我们的回应将极其严厉，很可能是灾难性的，无论是对新纳粹政权还是对乌克兰本身，”他补充道。

同时，普京承认，目前没有确凿证据表明乌克兰计划使用脏弹。

他说：“谢天谢地，我们没有这样的证据。但我们假设这种想法可能会出现在某些病态的头脑中”。

‘安全区’

普京还表示，莫斯科正在乌克兰边境建立一个“安全区”，以应对俄罗斯领土上频繁的袭击以及最近在库尔斯克地区的入侵事件。

普京声称，乌克兰军队“闯入”了俄罗斯的库尔斯克地区，并对平民实施了“犯罪行为”。

他表示，作为回应，俄军对入侵者造成了“巨大损失”，并将其驱逐，从而促使莫斯科加强边境地区的安全。

普京提到，这个缓冲区的深度可能在8到12公里之间，并指出俄罗斯可能会占领位于乌克兰东北部的苏梅市。

“深度大约是10到12公里，有时是8公里，有时是12公里。再往前就是苏梅市。占领它目前并不是我们的目标，但我也不排除这种可能性，”他说。

当被问及俄罗斯在乌克兰的推进范围时，普京表示，他认为俄罗斯和乌克兰人民是一个民族，从这个意义上说，“整个乌克兰都是我们的。”

“俄罗斯士兵脚步所到之处——那就是我们的，”他说。

乌克兰政府尚未对普京的言论作出立即回应。

在战争进入第四年之际，俄罗斯的军事攻势最近在乌克兰东北部，特别是哈尔科夫附近有所加剧，而克里姆林宫官员继续将这些行动描述为对乌克兰袭击的防御性回应。