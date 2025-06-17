土耳其通信局局长法赫雷丁·阿尔通强烈谴责以色列近期针对媒体人员的行动，称这些攻击是“野蛮的”，并且是对新闻自由的“卑劣攻击”。

阿尔通在周一的一份声明中谴责了以色列对伊朗国家电视台的袭击，据报道，这次袭击导致记者和平民丧生。

“以色列对伊朗官方通讯社IRNA的攻击，针对记者和平民，是赤裸裸的大屠杀。攻击记者和媒体人员是野蛮的行为，”他在X平台上发文说道。

阿尔通对遇害的伊朗记者表示哀悼，并指责以色列政府因屡次违反国际规范而失去了作为一个国家的合法性。

“我们呼吁国际社会对以色列的侵略行为和鲁莽行径采取行动，这些行为正在使整个地区陷入火海，”他补充道。

‘无法无天的行为’

在另一份声明中，阿尔通还谴责以色列警方干扰土耳其广播电视总台（TRT Arabi）记者费赫米·什特维及其团队在北部城市海法的现场直播。

他表示，该团队的设备被没收，TRT Arabi和埃及Alghad电视台的记者都遭到了暴力对待。

“令人遗憾的是，以色列政府继续对那些向全人类揭露其所犯下的屠杀的记者采取无法无天的行动，”阿尔通说道。

“这是这种疯狂行为的最新表现。”

阿尔通还批评了西方国家的沉默，称其对以色列行为的漠视是“共谋”。

“我们将西方及其‘民主’机构在面对这些侵犯行为时的沉默留给全球公众舆论来评判，尤其是在以色列是肇事者的情况下，”他说道。

阿尔通最后重申了土耳其捍卫新闻自由和媒体专业人士权利的承诺：“我们将继续坚定地支持言论自由、获取信息的自由以及媒体专业人士的权利。”