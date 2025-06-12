政治
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特朗普启动500万美元"特朗普卡"签证网站
唐纳德·特朗普推出TrumpCard.gov网站，推出价值500万美元的黄金签证计划，承诺提供通往美国公民身份的道路 。这一举措引发了对非法移民搜捕行动日益严厉的批评。
特朗普启动500万美元"特朗普卡"签证网站
US President Donald Trump holds the $5 million dollar Gold Card prototype. / AFP
2025年6月12日

美国前总统唐纳德·特朗普近日宣布了一项计划，推出一款价值500万美元的居留许可，并为此创建了一个新网站TrumpCard.gov。他表示，这项“黄金签证”的候选名单现已开放。

特朗普在周三的一则社交媒体帖子中写道：“成千上万的人都在打电话询问，如何才能报名踏上这条通往世界上最伟大的国家和市场的美丽之路。”

早在今年四月，特朗普就在空军一号上首次展示了这一签证计划。他手持一张印有自己头像的黄金签证原型，并承诺这种特别许可“可能会在两周内”正式推出。

目前，这种签证尚未正式开放申请，但周三上线的网站允许有兴趣的人提交姓名、所需签证类型以及电子邮件地址。网站页面上方写着“特朗普卡即将到来”的标题。

特朗普此前表示，这种新签证是传统绿卡的高价版本，旨在吸引创造就业机会的人才，并可能用于减少美国的国家赤字。

这一消息发布之际，美国各地的驱逐行动正在升级，引发了抗议活动。同时，特朗普政府因其反移民政策面临持续的诉讼和侵犯人权的指控。特朗普表示，这张新卡将成为通往备受追捧的美国公民身份的一条途径。

今年二月，特朗普曾表示，他的政府希望出售“可能多达一百万张”这种签证卡，并未排除俄罗斯寡头也可能符合申请资格的可能性。

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