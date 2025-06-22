土耳其外交部对美国袭击伊朗核设施表示深切关切，警告此举可能将地区冲突升级为全球危机。

土耳其外交部在周日发表的声明中表示：“美国于6月22日袭击伊朗伊斯兰共和国核设施，使冲突升级并使安全环境不稳定的风险上升到最高水平，我们已多次强调这一点。”

安卡拉表示，对此次针对伊朗核设施的行动可能引发的后果“深感担忧”。

“这些事态发展可能将地区争端推向全球层面。我们不希望看到这样的灾难性局面发生，”声明补充道。

土耳其呼吁所有相关方采取负责任的行动，“立即停止相互攻击”，以避免更多的伤亡和破坏。

“解决伊朗核计划争端的唯一途径是通过谈判，”外交部强调，并敦促国际社会支持外交努力，以寻求和平解决方案。

“土耳其随时准备履行其责任并作出建设性贡献，”声明最后写道。

联合国安理会谴责美国的袭击

就在美国使用钻地炸弹和巡航导弹对伊朗核设施（包括福尔多设施）发动袭击数小时后，安卡拉发表了上述声明。

美国总统唐纳德·特朗普周日宣布，美军对三个伊朗核设施进行了“非常成功”的空袭，此举引发了对地区更大范围冲突的担忧。

在美国发动袭击后，伊朗呼吁联合国安理会召开紧急会议，谴责美国的侵略行为，并追究违反国际法者的责任。

敌对行动始于6月13日，当时以色列对伊朗多个地点，包括军事和核设施，发动了空袭，促使德黑兰进行报复性打击。

以色列当局表示，自那以来，至少有25人在伊朗的导弹袭击中丧生，数百人受伤。

与此同时，据伊朗卫生部称，在以色列的袭击中，伊朗已有430人死亡，超过3500人受伤。