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中国和哥伦比亚通过"一带一路"协议深化关系
随着哥伦比亚加入“一带一路”倡议，中国承诺提供92亿美元贷款，重塑拉丁美洲的区域平衡。
中国和哥伦比亚通过"一带一路"协议深化关系
Beijing pledged to import more high-quality Colombian products. / AP
2025年5月14日

中国和哥伦比亚领导人在北京会晤后签署“一带一路”联合合作规划。国家媒体周三报道了这一消息。

近年来贸易关系不断发展，增强了北京在对美国具有战略重要性的拉丁美洲和加勒比地区的影响力。

中国是继美国之后哥伦比亚第二大贸易伙伴。中国最近还取代美国成为哥伦比亚最大的进口来源国。

据新华社报道，中国国家主席习近平在会见哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗时表示，中国愿意进口更多哥伦比亚优质产品，支持中国企业赴哥伦比亚投资兴业，并在基础设施项目方面开展合作。

“92亿美元贷款”

哥伦比亚外交部周三对与中国达成的这项“历史性”协议表示满意。

哥伦比亚外交部声明称：“哥伦比亚和中国今天签署了‘一带一路’合作规划”，并称此举“是一个历史性进展，为两国投资、技术合作和可持续发展开辟了新的机遇”。

该协议是在北京举行的拉丁美洲领导人会议期间达成的。在这次会议上，中国国家主席习近平承诺提供 92 亿美元贷款用于“发展”目的。

哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗在X平台发表声明称：“我们的外交关系历史正在发生变化。从现在起，哥伦比亚将与世界建立基于平等和自由的关系。”

佩特罗周一宣布，哥伦比亚将加入“一带一路”倡议。该倡议由中国国家主席习近平于 2013 年发起，旨在复兴古丝绸之路，加强中国与全球贸易和基础设施的联系。

“一带一路”倡议涉及拉丁美洲20多个国家，全球则有150多个国家。然而，巴拿马于二月份决定退出该计划。中国将此决定归咎于美国的压力。

佩特罗于 2022 年 8 月就职，并于 2023 年 10 月首次以总统身份访问中国。

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