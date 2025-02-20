德国总理奥拉夫·朔尔茨 (Olaf Scholz) 于 11 月解雇了财政部长克里斯蒂安·林德纳 (Christian Lindner) 后，本周又策划了自己的下台。

通过输掉德国联邦议院的信任投票，朔尔茨为 2025 年 2 月 23 日提前举行选举做好了准备。

这一政治举措标志着德国三党“路灯联盟”（社会民主党——红色，自由党——黄色，绿党......）的结束，也标志着欧洲经济强国的关键时刻。

变革的热情正在逐渐消退，公众似乎更喜欢回到“过去的美好时光”。朔尔茨政府的垮台是雄心勃勃的改革与严酷现实发生冲突的故事。

由于沟通不畅、改革考虑不周、举措过多过快，以及最重要的，宪法债务刹车约束与气候变化、数字化、基础设施、教育、能源和国防等关键领域的重大投资需求之间未能达成妥协，公众对总理的支持率大幅下降。

2022 年 2 月，朔尔茨领导的执政联盟上台时，只承诺将进行一场国家变革：执政联盟伙伴承诺，到本届政府结束时，德国将变成一个完全不同的国家。

然而，新任期开始约10天后，俄乌战争迅速打乱了这些计划，迫使政府进入危机管理模式。

对俄罗斯的制裁导致能源短缺，通货膨胀飙升，支持乌克兰的财政和政治成本高昂，公民开始担心第三次世界大战的爆发。公众支持率下降

该国目前面临的是其75年历史上的第四次提前选举。德国是如何沦落到这一地步的？

由于朔尔茨的三党联盟难以实施其议程，公众支持率逐渐减弱。德国人传统上对快速变化持谨慎态度，且没有做好承担高昂成本的准备，因此反对沟通不畅的改革及其不可预测的后果。

每个联盟成员都要对一系列沟通错误负责。而朔尔茨则无法决定向乌克兰运送哪些武器系统，在支持和恐惧之间左右为难。

副总理罗伯特·哈贝克认为私人家庭供暖系统是实现气候变化目标的简单方法。

但自由党泄露了这项法案的早期提案，小报大肆批判哈贝克应对“供热锤”计划负责，该计划将给燃气和燃油供暖系统的所有者带来经济损失，因为他们必须用昂贵的热泵来代替供暖系统。在经过多年努力在 27 个成员国之间达成妥协之后，自由党否决了欧盟立法，从而毁掉了德国在欧盟决策中的声誉。

很多人觉得政府自上而下的做法有些家长式作风，转型的成本开始超过其预期的效益。

经济困境

内部纷争也困扰着联盟。尽管最初团结一致，但社会民主党、自由党和绿党领导人朔尔茨、林德纳和哈贝克发现，由于彼此的世界观和性格不同，彼此之间的矛盾越来越大。

林德纳的野心尤其给他作为初级合伙人的角色带来了紧张。他也以商业说客的形象出现，而不是以国家公仆的形象出现。外部因素使得问题更加复杂。全球供应链中断、通货膨胀和能源危机严重打击了以出口为主的德国经济。

部分原因是西方对俄罗斯的制裁、乌克兰和中东的战争以及非洲之角胡塞和索马里海盗对集装箱船的袭击。然而，疫情也产生了长期影响，对全球化产生了负面影响。

这些挑战暴露了德国模式的结构性弱点，如人口老龄化、劳动力短缺和缺乏创新，尤其是作为德国工业支柱的汽车行业，未能实现从内燃机到电动汽车的转型。

民粹主义的兴起令德国政治格局更加复杂。在这个不确定的时期，两种极端主义声音都找到了沃土，挑战了德国是一个基于宽容、平等和包容的自由开放社会这一战后共识。

处于极右翼的是德国选择党（AfD）。“德国优先”政党按照民族主义、种族主义、反移民和民粹主义的策略运作，诉诸情感，传播简单化的信息，旨在破坏现有政治体系的运作。

另一边是一位受过教育的马克思主义者，萨哈拉·瓦根克内西特博士。她曾是东德共产党员，创立了自己的运动，并立即赢得了东德两个地区政府的小伙伴地位。

其将魅力型领导力与左翼社会经济立场以及反移民的民族主义言论结合在一起。两个极端政党都希望建立不同的政治制度，而且都亲俄罗斯。

随着德国迎来提前大选，选民面临着一个艰难的选择：是坚持政治连续性，还是选择质疑政治体制基本原则、利用民众恐惧心理的民粹主义者。

聚集在中心的老牌政党对熟悉的主题进行了变奏。所有这些国家都支持欧盟、西方化、批判俄罗斯、致力于社会市场经济。

采取大胆措施深化欧洲一体化或进行重大外交政策变革的希望可能会破灭。

相比之下，极右翼和极左翼的边缘政党承诺在政策上做出彻底改变，特别是在外交关系、移民政策、社会救助和经济管理方面。

新政府，同样的政策？

2025年最有可能的结果似乎是中间派的重新调整。保守派反对派有望获胜，但不足以独自执政。这种情况表明，德国下一届政府可能与其前任政府看起来不同，但采取的行动类似。

对于国际社会来说，这意味着德国很可能继续履行对多边主义、北约和欧盟的承诺。但迈向更深层次欧洲一体化或重大外交政策变革的大胆举措的希望可能会破灭。

即将举行的选举反映了德国社会变革需求与稳定愿望之间的更广泛的矛盾。随着外部压力不断增大——从美国新政府到全球贸易战和安全威胁——德国下一届政府可能必须采取比谨慎的选民所希望的更为果断的行动。

因此，德国的政治戏剧将成为许多西方民主国家所面临挑战的一个缩影：如何引导必要的变革，同时又不疏远那些担心混乱的民众。这场戏剧将在接下来两个月的非常短暂的竞选活动中上演。这一平衡行为的结果将产生远远超出德国边界的影响，并将决定欧洲的未来及其在全球舞台上的角色。

好消息是，德国尚未陷入深度危机，选举结果也不会导致灾难性的变化。在民主国家，只要人民希望，组建新的联合政府是完全正常的。但问题是：这足以应对未来的挑战吗？