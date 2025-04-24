中国将于周四向空间站派遣一支新宇航员队伍，这是中国朝着挑战美国太空霸主地位的目标迈出的重要一步。

近年来，北京投入了数十亿美元发展其太空计划，以实现习近平主席所描述的中国人民的“航天梦”。

作为全球第二大经济体，中国计划在本世纪末之前完成载人登月任务，并最终在月球表面建立基地。周四，中国将迎来又一个重要里程碑——神舟二十号任务将把三名宇航员送往中国自主建造的天宫空间站。

据中国载人航天工程办公室（CMSA）介绍，这三名男性宇航员将于北京时间下午5点17分（格林尼治标准时间上午9点17分）从位于中国西北偏远沙漠地区的酒泉卫星发射中心发射升空。此次任务由46岁的陈冬担任指挥官，他曾是战斗机飞行员，也是经验丰富的太空探险者。2022年，他成为首位在轨累计时间超过200天的中国宇航员。

另外两名成员分别是40岁的前空军飞行员陈中瑞和35岁的前航天技术工程师王杰，他们都将首次执行太空任务。陈中瑞在周三的新闻发布会上表示：“今天，我即将实现飞向太空的梦想。”

这支团队将在天宫空间站工作六个月，进行物理学和生命科学实验，并安装防护设备以应对太空垃圾。

此外，他们还将首次把以再生能力著称的水生扁形虫（planarians）带上飞船。该团队还将进行太空行走、整修补给品并对飞船结构进行一般维护。目前在 “天宫 ”上的三名宇航员计划在完成交接后于 4 月 29 日返回地球。

‘天宫’

在周三下午的一次政府组织的参观活动中，法新社记者看到火箭被安置在一座天蓝色的发射塔内，周围飘扬着红旗，身穿蓝色工作服的工作人员正在进行最后的检查。

中国的航天计划是全球第三个将人类送入轨道的计划，并已成功将机器人探测器送往火星和月球，力求与美国和俄罗斯这两个最具实力的航天强国平起平坐。天宫空间站是中国航天计划的“皇冠上的明珠”，每六个月由三名宇航员轮换驻守。

自2011年美国禁止NASA与中国合作以来，中国一直被排除在国际空间站之外。因此，中国开始寻求与其他国家合作。今年2月，中国与长期盟友巴基斯坦签署协议，计划将第一位外国宇航员送入天宫空间站。

中国载人航天工程办公室周三确认，“将选拔两名巴基斯坦宇航员来华接受培训。”