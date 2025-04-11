CNN阿拉伯语报道说，美国总统唐纳德·特朗普正在考虑将土耳其纳入他下个月即将进行的中东访问行程。

计划中的访问可能在沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国停留之后进行。这一信息是根据白宫一位高级官员和两位熟悉该计划的消息人士周四向美国有线电视新闻网（CNN）透露的。

消息人士表示，目前尚未做出最终决定，相关细节仍在敲定中。

与土耳其的良好关系

一位白宫高级官员向该新闻频道透露，特朗普在最近一次与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的电话交谈中讨论了此次访问。

据消息人士称，美国总统此次行程并未计划访问以色列。

白宫尚未立即回应安纳多卢通讯社的置评请求。

特朗普此前曾对他与埃尔多安的关系表达过积极的看法。

特朗普本周早些时候在白宫与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡共同出席活动时表示，“我与土耳其及其领导人有着非常非常好的关系”。

他形容埃尔多安是“一位强硬的领导人，非常聪明，取得了别人没有取得的成就”，并提到他认为“是土耳其”促成了叙利亚巴沙尔·阿萨德的下台。

如果此次访问成行，这将是特朗普首次以总统身份访问土耳其。

他的前任乔治·W·布什曾于2004年访问过土耳其，而巴拉克·奥巴马则分别在2009年和2015年访问过土耳其。