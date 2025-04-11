土耳其
3分钟阅读
报道：特朗普考虑在中东之行期间访问土耳其
美国总统特朗普在本周早些时候表示，"我与土耳其及其领导人的关系非常、非常好"。
报道：特朗普考虑在中东之行期间访问土耳其
If the visit materialises, it would be Trump's first presidential trip to Türkiye. / TRT World
2025年4月11日

CNN阿拉伯语报道说，美国总统唐纳德·特朗普正在考虑将土耳其纳入他下个月即将进行的中东访问行程。

计划中的访问可能在沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国停留之后进行。这一信息是根据白宫一位高级官员和两位熟悉该计划的消息人士周四向美国有线电视新闻网（CNN）透露的。

消息人士表示，目前尚未做出最终决定，相关细节仍在敲定中。

与土耳其的良好关系

一位白宫高级官员向该新闻频道透露，特朗普在最近一次与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的电话交谈中讨论了此次访问。

据消息人士称，美国总统此次行程并未计划访问以色列。

白宫尚未立即回应安纳多卢通讯社的置评请求。

特朗普此前曾对他与埃尔多安的关系表达过积极的看法。

特朗普本周早些时候在白宫与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡共同出席活动时表示，“我与土耳其及其领导人有着非常非常好的关系”。

他形容埃尔多安是“一位强硬的领导人，非常聪明，取得了别人没有取得的成就”，并提到他认为“是土耳其”促成了叙利亚巴沙尔·阿萨德的下台。

如果此次访问成行，这将是特朗普首次以总统身份访问土耳其。

他的前任乔治·W·布什曾于2004年访问过土耳其，而巴拉克·奥巴马则分别在2009年和2015年访问过土耳其。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us