奥克塔伊警告说，欧洲在安全和防务方面持续面临的挑战源于其对土耳其的“战略盲目性”，而这种失败最终将对欧洲造成损害。

土耳其议会外交事务委员会主席、执政党正义与发展党（正发党）议员富阿特·奥克塔伊表示，当前欧洲的军事缺陷和普遍的焦虑情绪，直接源于这种错误的战略视角。

奥克塔伊在周一接受TRT Haber采访时表示，“欧洲目前的军事缺陷和恐慌氛围，正是这种战略盲点的结果”。他是在参加康科迪亚欧洲峰会期间访问TRT World伦敦办公室时发表上述言论的。康科迪亚欧洲峰会是一场高级别政策制定者会议。

他强调，这种误判在安卡拉看来尤为明显，并指出尽管土耳其在欧洲安全中具有重要作用，但其价值往往被低估。

奥克塔伊指出，如今的安全威胁已超越传统的军事侵略范畴。他说道，“威胁不仅仅来自单一维度的军事攻击，还包括恐怖主义、网络攻击和国际移民等多重维度。”

奥克塔伊认为，如果欧洲希望克服当前的挑战，就必须摒弃“世界中心”的观念。他说道，“我们希望向欧洲传递的信息是，它不应将自己视为世界的中心，当欧洲将自己视为世界的一部分而非中心时，它才能摆脱这种战略盲点……从这个角度来看，土耳其在欧洲安全方面处于更安全的位置。”

他强调，土耳其多元信仰和多元视角的社会结构，如果能够更好地融入欧洲不断发展的安全框架，将为欧洲增添重要力量。

关键角色

此次峰会正值欧洲围绕建立新防务架构展开重大讨论之际。随着美国在特朗普总统领导下调整立场，欧盟正在考虑组建一个不那么依赖华盛顿军事支持的联合防务联盟。

特朗普曾表示，保障乌克兰安全是欧洲而非美国的责任，这一声明加剧了相关讨论。

为应对这些担忧，欧盟建立了一个名为“志同道合国家”倡议的平台，以协调与包括土耳其在内的北约成员国的防务优先事项。土耳其既是北约盟友，也是欧盟候选国。

尽管最近关系紧张，土耳其仍是欧洲防务生态系统中的关键角色。奥克塔伊提到该国在国防工业方面的进步及其部署军事力量的能力。

他说道，“土耳其是北约中第二大军事力量，在国防工业和战场部署能力方面，是欧洲最具准备的国家。”

由于安卡拉购买俄罗斯S-400导弹系统，美国对土耳其实施了制裁，导致土耳其被排除在美国主导的F-35战斗机项目之外，这使得土耳其与北约盟友的防务关系受到影响。

尽管如此，奥克塔伊坚持认为，与土耳其的合作至关重要。他表示，“我们试图解释，与土耳其在新安全架构中合作并摆脱这种战略盲点，将符合欧洲自身的利益。我们将在每一个机会中继续阐述这一点。”

“无声者的声音”

他还与工作人员互致开斋节问候，并赞扬了TRT World的工作，称其是土耳其在国际媒体领域的重要代表。

在访问后的一份声明中，他表示：“通过访问代表土耳其——‘无声者的声音’的TRT World伦敦办公室，我们不仅有机会与工作人员共庆开斋节，还代表我们的国家表达了感谢。”

奥克塔伊强调，TRT World的使命已经超越了传统广播，成为一个在海外传播土耳其视角的重要平台。他表示：“向世界传达我们民族的声音不仅是一项任务，更是一种历史责任。我们为像 TRT World 这样的机构感到自豪，他们自豪地传递我们的国旗，并坚定地向国际社会展现我们民族正义的事业。”

他祝愿团队继续取得成功，并承诺将持续支持以加强土耳其的全球传播能力。