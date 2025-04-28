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伊朗港口爆炸致46人死亡，两天后大火仍在肆虐
伊朗国家电视台播出了消防员扑灭大火的画面,并表示在火势完全得到控制后,将对损害进行评估。
伊朗港口爆炸致46人死亡，两天后大火仍在肆虐
Containers burning on Sunday, after a massive explosion and fire rocked a port near the southern port city of Bandar Abbas, Iran, on Saturday. / AP
2025年4月28日

据伊朗国家电视台报道，伊朗消防员周一在该国最大的商业港口奋力扑灭熊熊大火。这场火灾发生在一起导致至少46人死亡的大爆炸两天后。

爆炸发生在周六，地点是伊朗南部靠近战略性霍尔木兹海峡的沙希德·拉贾伊港。霍尔木兹海峡是全球五分之一石油运输的关键水道。

据伊朗官方通讯社IRNA援引霍尔木兹甘省危机管理主任梅赫达德·哈桑扎德的话报道，“沙希德·拉贾伊港火灾的死亡人数已达46人。”

官员们此前表示，超过1000人受伤，但哈桑扎德称，大多数人已接受治疗后出院。目前仅有“138名伤者仍在医院接受治疗”。

根据伊朗红新月会发布的图片，现场部分区域仍有浓密的黑烟从低矮的火焰上方升起，一架消防直升机在上空盘旋。

目前尚不清楚爆炸的具体原因，但港口海关办公室表示，可能是危险化学品储存仓库起火所致。伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊已下令对此事件展开调查，以确定是否存在“任何疏忽或故意行为”。

社交媒体上的监控录像显示，事件最初是从一个小火灾和橙棕色烟雾开始，随后火球爆发。画面显示，小火灾发生在一个仓库对面的几个堆放的集装箱之间。

一辆小型叉车驶过冒烟区域时，附近还有人行走。在火灾和烟雾出现约1分08秒后，火球爆发，当时附近还有车辆经过。

周日，总统马苏德·佩泽什基安探访了附近城市班达尔阿巴斯的医院，看望受伤人员。自爆炸发生以来，当局已下令关闭该地区的所有学校和办公室，并敦促居民“直至另行通知”避免外出，同时佩戴防护口罩。

国防部发言人雷扎·塔莱伊-尼克随后在国家电视台表示，“该地区没有用于军事燃料或军事用途的进出口货物。”俄罗斯已派遣专家协助扑灭大火。

当局宣布周一为全国哀悼日，而霍尔木兹甘省从周日开始为期三天的哀悼活动。爆炸发生时，伊朗和美国代表团正在阿曼就德黑兰的核计划进行高级别会谈，双方均报告取得进展。

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