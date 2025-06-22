在美国声称对伊朗的三个核设施进行打击后，世界各国领导人的反应不一。从以色列对特朗普总统决定的赞扬，到联合国呼吁缓和局势，以及一些国家对袭击的谴责，意见分歧明显。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示：“我对美国今天对伊朗使用武力深感震惊。这是一个已经处于悬崖边缘地区的危险升级——对国际和平与安全构成直接威胁。”

“这种冲突有迅速失控的风险——可能对平民、地区乃至全球造成灾难性后果。我呼吁会员国缓和局势，并履行其在《联合国宪章》和其他国际法规则下的义务。在这个危险时刻，避免混乱螺旋至关重要。没有军事解决方案，唯一的出路是通过外交手段，唯一的希望是和平。”

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示：“祝贺特朗普总统。您果断的决定，用美国强大的正义力量打击伊朗的核设施，将改变历史……历史将记载特朗普总统采取行动，阻止世界上最危险的政权获得世界上最危险的武器。”

委内瑞拉外交部长伊万·吉尔表示：“委内瑞拉谴责美国对伊朗的军事侵略，并要求立即停止敌对行动。”

“委内瑞拉玻利瓦尔共和国坚决谴责美国军方在以色列的要求下，对伊朗伊斯兰共和国的核设施，包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕综合体进行的轰炸。”

墨西哥外交部表示：“外交部紧急呼吁通过外交对话实现中东冲突各方的和平。”

“根据我们宪法中关于外交政策的原则以及我国的和平主义信念，我们重申呼吁缓和该地区的紧张局势。恢复该地区各国间的和平共处是最高优先事项。”

古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔表示：“我们强烈谴责美国对伊朗核设施的轰炸，这构成了中东冲突的危险升级。”

他说：“这一侵略严重违反了《联合国宪章》和国际法，并将人类推向不可逆转的危机。”