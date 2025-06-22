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各国领导人对美国袭击伊朗做出反应
领导人们对特朗普宣布美国轰炸三个伊朗核设施的反应引发了中东局势进一步升级的担忧。
各国领导人对美国袭击伊朗做出反应
People attend an anti war demonstration in Los Angeles. / Reuters
2025年6月22日

在美国声称对伊朗的三个核设施进行打击后，世界各国领导人的反应不一。从以色列对特朗普总统决定的赞扬，到联合国呼吁缓和局势，以及一些国家对袭击的谴责，意见分歧明显。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示：“我对美国今天对伊朗使用武力深感震惊。这是一个已经处于悬崖边缘地区的危险升级——对国际和平与安全构成直接威胁。”

“这种冲突有迅速失控的风险——可能对平民、地区乃至全球造成灾难性后果。我呼吁会员国缓和局势，并履行其在《联合国宪章》和其他国际法规则下的义务。在这个危险时刻，避免混乱螺旋至关重要。没有军事解决方案，唯一的出路是通过外交手段，唯一的希望是和平。”

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示：“祝贺特朗普总统。您果断的决定，用美国强大的正义力量打击伊朗的核设施，将改变历史……历史将记载特朗普总统采取行动，阻止世界上最危险的政权获得世界上最危险的武器。”

委内瑞拉外交部长伊万·吉尔表示：“委内瑞拉谴责美国对伊朗的军事侵略，并要求立即停止敌对行动。”

“委内瑞拉玻利瓦尔共和国坚决谴责美国军方在以色列的要求下，对伊朗伊斯兰共和国的核设施，包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕综合体进行的轰炸。”

墨西哥外交部表示：“外交部紧急呼吁通过外交对话实现中东冲突各方的和平。”

“根据我们宪法中关于外交政策的原则以及我国的和平主义信念，我们重申呼吁缓和该地区的紧张局势。恢复该地区各国间的和平共处是最高优先事项。”

古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔表示：“我们强烈谴责美国对伊朗核设施的轰炸，这构成了中东冲突的危险升级。”

他说：“这一侵略严重违反了《联合国宪章》和国际法，并将人类推向不可逆转的危机。”

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