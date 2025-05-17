土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安强调，在全球环境快速变化的背景下，土耳其正在加大努力促进和平与稳定，特别是重视安卡拉与华盛顿之间的战略关系。

埃尔多安在结束对阿尔巴尼亚的正式访问后返回土耳其的航班上说道，“土耳其与美国的伙伴关系对于在我们地区乃至全球建立稳定至关重要。我们正在努力创建一个建设性且以结果为导向的对话平台。”

总统呼吁重新关注北约内部的共同价值观和战略一致性。

国防合作

埃尔多安还谈到了与国防合作和制裁相关的长期紧张关系，他表示：“关于《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA），我们可以很自信地说，情况正在缓和。我相信我们将更快地克服CAATSA的影响。”

土耳其总统坚持认为，两国在国防领域的合作不应受到限制。

他说道，“作为两个伟大的盟友和北约成员国，我们在国防领域之间不应有任何限制或障碍。”

埃尔多安重申了安卡拉对消除所有损害战略联盟的障碍的期望。他表示，“消除所有与战略伙伴精神相悖的障碍是我们最大的期望。每一个积极的步骤都很重要。我相信还会有更多的积极进展。”

和平与稳定

埃尔多安总统还对最近的进展表示欢迎，并说道：“美国国务院已批准向土耳其出售超过3亿美元的空对空导弹。”

埃尔多安呼吁欧洲承担起消除叙利亚恐怖主义的责任并开始重建工作。他对美国最近解除对叙利亚的制裁表示赞赏，认为这是一个积极的例子。

土耳其总统说，“我认为美国总统特朗普先生决定解除对叙利亚的制裁在这一背景下非常重要且有意义。我希望我的朋友特朗普的决定能成为所有相关方，尤其是欧盟的榜样。”

埃尔多安表示，土耳其与叙利亚政府保持着密切联系，并补充道：“我们目前与叙利亚政府关系非常好。叙利亚总统艾哈迈德·沙拉曾两次访问土耳其。我们进行了非常富有成效的讨论。”

他认为，这种方式不仅会促进叙利亚的和平与稳定，也会惠及邻国伊拉克。

在国内和跨境反恐行动方面，土耳其总统表示：“PKK恐怖组织完全放下武器、全面执行解散决定以及放弃非法活动是必要的。”

他补充说，与邻国就解除土耳其边境外的恐怖分子武装问题正在进行讨论。

土耳其的调解意愿

埃尔多安还重申了土耳其愿意调解和推动外交的意愿。

埃尔多安提请注意俄罗斯和乌克兰代表团本周在伊斯坦布尔举行的会谈，双方已经三年多没有举行直接会谈了。他说：“我们将尽一切努力保持双方对话渠道畅通，继续谈判。”

总统证实，土耳其正在积极在华盛顿、莫斯科和基辅之间进行调解，以结束俄乌战争，并呼吁欧洲支持这一高级别的外交努力。

埃尔多安说道，“我们期待包括欧盟在内的所有相关方支持我们与美国总统特朗普先生、俄罗斯总统普京先生和乌克兰总统泽连斯基先生共同进行的这一敏感进程，以迅速实现乌克兰的和平。”

土耳其总统敦促欧洲“抛弃政治障碍和偏见态度”，警告如果不这样做，将削弱欧洲的竞争力和长期稳定。

埃尔多安在谈到乌克兰持续的战争和加沙的人道主义危机时表示：“欧洲不再有保持沉默的奢侈。” 他说， “欧洲不再有保持沉默的奢侈。我们不仅仅是在喊‘结束战争’，我们还在提出方法，做好准备，并呼吁采取行动。”

首先，为了结束战争，武器必须沉寂，外交必须发声。和平谈判必须开始，这一机会不容错过。”

关于最近巴基斯坦和印度之间的冲突，埃尔多安表示：“如果双方提出请求，我们当然会尽我们的一份力。我们希望和平；我们不希望两位邻国之间有任何紧张局势。”

加沙的人道主义危机

在谈到加沙和约旦河西岸持续的暴力事件时，埃尔多安再次呼吁欧洲打破沉默并积极承担责任。

他说，“面对加沙的人道主义悲剧和对约旦河西岸的袭击，欧洲没有保持沉默的奢侈。我们将继续利用一切可用手段对内塔尼亚胡政府施加更大压力。”

他呼吁结束以色列的军事侵略，并强调实现持久和平的道路。

埃尔多安说，“实现该地区持久和平的道路在于两国解决方案。最有效的方法是建立一个以东耶路撒冷为首都、在1967年边界内的地理上连贯的巴勒斯坦国。”

他还说，“以色列无法通过每天杀害数十名加沙儿童、妇女和无辜者来确保本国公民的安全。他们越早放弃这种疯狂状态，对所有人来说就越好。加沙没有时间浪费，哪怕一天也不行，我们在每个平台上都表达了这一点。必须停止以色列在加沙的侵略行为。”