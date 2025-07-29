伊朗外长警告称，如果美国和以色列再次攻击伊朗，伊朗将以“更果断的方式”作出回应。

这一表态似乎是对美国总统唐纳德·特朗普的言论作出的回应。特朗普当天早些时候威胁称，如果伊朗在上月美国空袭后恢复核活动，美国将“彻底摧毁”其核计划。

伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇周一在X平台上发文表示：“如果侵略行为再次发生，我们将毫不犹豫地以更果断的方式作出反应，这种反应将无法掩盖。”

他指出，超过一百万伊朗人需要由德黑兰研究反应堆生产的医疗放射性同位素，而该国需要铀浓缩来为新兴的核电站提供燃料。

“没有人会因为外国的霸凌要求而放弃巨额投资所带来的本土和平技术成果，这些技术正在拯救生命，”他补充道。

“如果对我们核计划可能转向非和平用途存在担忧，那么‘军事选项’已被证明无效——但通过谈判解决可能有效，”他补充说。

目前尚不清楚美国对德黑兰核设施的空袭造成了多大损害，此前以色列发动了无端袭击，声称此举是为了阻止伊朗获得核武器。

‘我们会更快摧毁’

以色列的袭击破坏了自四月开始的美伊核谈判。在为期12天的战争中，伊朗以导弹袭击以色列城市以及卡塔尔附近的一个美军基地作为回应，而特朗普低估了伊朗会做出此类回应的可能性。

周一访问苏格兰期间，特朗普称此前对伊朗的打击“摧毁了他们的核能力”。

“他们可以重新开始。如果他们这样做，我们会比你挥手指的速度更快地摧毁它，”他补充道。

在战争爆发之前，美国和伊朗在铀浓缩问题上存在分歧——德黑兰将其描述为“不可谈判的权利”，而华盛顿则称其为“红线”。

国际原子能机构（IAEA）表示，伊朗是目前唯一一个非核武国家正在将铀浓缩至60%的国家，这距离制造核武器所需的90%浓缩水平仅一步之遥。

德黑兰一再否认追求核武器，并表示愿意讨论浓缩铀的速度和水平，但不会讨论其浓缩铀的权利。