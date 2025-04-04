台湾出动飞机和舰艇对抗中国在岛屿附近进行的军演

北京宣布正在演练在台湾周边部署陆、海、空和导弹部队进行“定点打击”。台湾指责北京是世界上“最大的麻烦制造者”。

中国周二在台湾周边启动大规模军事演习。报道称，海陆空三军和火箭部队参加了此次演习，旨在为对台湾岛进行围攻和“定点攻击”做准备。作为回应，台湾向地区派遣了飞机和舰船，并部署了陆基导弹系统。

北京称，演习旨在向台湾分裂分子发出“严厉警告和强大威慑”。

东部战区发言人施毅上校说，演习内容包括“海空战备巡逻、夺取优势、攻击海陆目标、封锁关键地区和海上通道”等。

报道中称，中国军队正在对台湾采取“多管齐下的策略”。

演习还包括“多向精确打击”训练。中国军队在微博上发布的视频中使用了中国古典小说《西游记》中的传奇人物孙悟空的动画进行宣传。视频的最后是卫星标记台湾的目标和火箭袭击。

在一张通过军事渠道分享的图片中，台湾领导人赖清德被描绘成一只在火上烤的昆虫。

中国外交部发言人郭家坤表示，台湾官员坚持“台独”以及在外国支持下脱离中国的企图“注定要失败”。

台湾国防部宣布派出飞机和舰艇应对演习，并部署了地对空导弹系统。台湾政府指责中国是“世界上最大的麻烦制造者”。

此次演习是在美国国防部长皮特·赫格塞斯周日在日本发表讲话后进行的。赫格塞斯表示，美国将在台湾海峡保持“威慑力”，并称北京方面“具有侵略性”。

近年来，中国增加了在台湾周边战斗机和海军装备的部署。台湾国防部报告称，最新一次演习中发现21艘军舰（包括山东号航空母舰）、71架飞机和4艘海警船。演习中没有使用实弹。

这是赖清德2024年5月上任以来，单日侦查到的军舰数量最多的一次。继10月份监视到153架飞机的空中行动之后，这次演习在空中力量方面创下了纪录。

赖清德将中国描述为“敌对外部势力”，并提出针对中国间谍和渗透活动的措施。

潜在冲突点

在华盛顿，白宫发言人卡罗琳·莱维特宣布，美国总统唐纳德·特朗普强调维护台海和平的重要性。

她重申，美国“反对任何单方面以武力或胁迫手段改变现状的企图”。

欧盟呼吁各方保持克制，并指出演习加剧了海峡的紧张局势。

近年来，中国在台湾周边举行了数次大规模军演，这些演习经常被解读为围攻或入侵台湾的演习。专家认为，与试图直接入侵相比，中国选择围困是一种风险较小的方法。

台湾军事专家苏紫云表示，此次演习的规模与5月和10月举行的“联合利剑”演习相似。

淡江大学林颖瑜表示，此次演习正值美国防长访问亚太后，表明中国正在测试特朗普政府。

中国反对美国支持台湾。 1979年华盛顿采取“一个中国”政策，不再承认台湾独立，承认中华人民共和国是中国的唯一合法代表。然而，美国尚未正式承认北京对台湾的主权主张。

台湾是全球领先的半导体生产国，是中美关系的潜在冲突点。美国称有向台湾提供武器的合法责任，但对于是否会直接采取军事干预保卫台湾，美国采取“战略模糊”政策。

中国与台湾的冲突始于1949年，当时国民党在中国内战后撤退到台湾。台湾自认为是一个事实上的独立国家，但一直没有正式宣布独立；对于北京来说，这是绝对的红线。

目前，只有11个国家和梵蒂冈承认台湾是主权国家。