土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周五向全国人民致以节日问候，庆祝穆斯林的宰牲节。

埃尔多安在社交平台X上发文表示，希望这一节日能为“我们的国家、我们的民族以及全人类带来好运”。

他还向所有土耳其公民以及在加沙和巴勒斯坦的“我们的朋友”致以节日的祝贺。

宰牲节纪念先知易卜拉欣（即亚伯拉罕）在安拉的命令下愿意牺牲自己的儿子，最终安拉以一只公羊代替了他的儿子。

穆斯林通过宰杀牲畜来纪念这一神圣干预，并将肉分发给穷人和亲属。

近200万朝觐者在宰牲节第一天继续完成朝觐仪式

周五早晨，近200万穆斯林朝觐者开始在沙特阿拉伯西部米纳地区向贾马拉特石柱投掷石子，这是宰牲节第一天的重要仪式之一，也是年度朝觐的重要环节。

完成贾马拉特·阿卡巴的投石仪式后，朝觐者继续进行其他宰牲节仪式，包括象征性地宰杀牲畜，标志着为期四天的宰牲节的开始。

朝觐者将在塔什里克的三天（周六至周一）继续留在米纳，完成投石仪式。

沙特当局周四宣布，借助先进的人工智能系统，成功完成了朝觐者向阿拉法特山的转移。

为期六天的朝觐季于周三开始，最后的仪式将持续到周一。

沙特统计总局宣布，1446年伊斯兰历的朝觐人数为1,673,230人，其中1,506,576人来自沙特以外的国家。

国内朝觐者，包括沙特公民和居民，共计166,654人。

去年，来自全球200多个国家的超过180万穆斯林完成了朝觐。

朝觐是伊斯兰信仰的五大支柱之一，所有穆斯林如果经济条件允许，一生中都必须至少完成一次。

朝觐包括一系列仪式，旨在阐释伊斯兰教的基本理念，并纪念先知亚伯拉罕及其家庭所经历的考验。