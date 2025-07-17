土耳其谴责以色列对大马士革旨在破坏叙利亚稳定的袭击。

安卡拉表示，以色列对大马士革的空袭威胁着叙利亚实现和平的历史性机遇，并呼吁各方保持冷静，支持重新实现一体化的努力。

土耳其外交部谴责以色列最近对大马士革市中心的空袭，称这些袭击是蓄意破坏叙利亚建立和平、稳定与安全的努力。

土耳其外交部在周日的一份声明中表示：“继以色列对叙利亚南部进行军事干预之后，对大马士革市中心的袭击是企图破坏叙利亚建立和平、稳定与安全的努力。”

安卡拉警告称，此类行动可能危及这个饱受战争蹂躏的国家实现正常化的难得机会。

声明中指出：“叙利亚人民拥有和平生活和融入世界的历史性机遇。土耳其呼吁所有支持叙利亚政治解决方案的利益攸关方为政府实现正常化的努力做出建设性贡献。”

以色列袭击叙利亚

据叙利亚国家通讯社（SANA）报道，以色列再次对叙利亚首都大马士革发动空袭，造成数人受伤。此前针对叙利亚军队总参谋部的袭击造成至少两人受伤。

以色列还袭击了总统府邸附近的地区。

周三以色列再次侵犯叙利亚主权对该国南部的苏韦达发动空袭。

上述袭击发生之际，叙利亚向地区部署部队，以维护安全并保护平民和财产安全。此前德鲁兹派和贝都因派武装团体之间发生冲突，造成至少30人死亡。