国际刑事法院（ICC）主席表示，美国的制裁和俄罗斯对法院工作人员发出逮捕令等威胁“严重危及”该机构的存在。

法院主席赤根智子在国际法院 124 名成员参加的年度会议上，并未对俄罗斯或美国指名道姓，而是将它们描述为联合国安理会常任理事国。

国际刑事法院检察官卡里姆·汗在会议开幕致辞中表示：“无论以任何标准衡量，这次会议显然都处于关键时刻。”

“我们面临着前所未有的挑战。我认为民间社会、受害者、幸存者和整个人类都拥有前所未有的期待。”

在海牙法院对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京发出逮捕令两个月后，俄罗斯对国际刑事法院首席检察官卡里姆·汗发出了逮捕令。

作为对国际刑事法院总检察长对以色列总理本杰明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令的回应，美国众议院6月通过一项法案，对国际刑事法院实施制裁。

更多：当正义不公时：美国及其与国际刑事法院的不稳定关系

“严厉制裁”

赤根智子说：“法院遭受了旨在破坏其合法性、司法能力以及维护国际法和基本权利的能力的攻击；强制措施、威胁、压力和破坏行为。”她补充说，法院工作人员被发出了更多的逮捕令。

他说，国际刑事法院还“受到安理会另一个常任理事国严厉经济制裁的威胁，就好像它是一个恐怖组织一样。这些措施将迅速破坏法院在所有情况和案件中的运作，并严重危及其存在。”

尽管美国不是国际刑事法院成员，但作为世界上强大的军事和经济大国，它可以通过外交和政治手段以及针对其人员的金融制裁来削弱国际刑事法院。

法院断然拒绝任何影响其独立性和公正性的企图。我们坚决反对将我们的职能政治化的行为。他说：“我们在所有案件中都只采取合法行动，并将始终这样做。”该法院成立于 2002 年，旨在起诉战争罪、反人类罪、种族灭绝罪和侵略罪，当成员国本身不愿意或无法起诉这些罪行时，该法院可以起诉成员国国民犯下的罪行或其他行为者在成员国领土上犯下的罪行。法院2024年的预算约为1.97亿美元。