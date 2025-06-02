土耳其、俄罗斯和乌克兰三方代表团于周一在伊斯坦布尔的奇拉恩宫举行了会谈。

此次会谈由土耳其外长哈坎·菲丹主持，预计将汇集三国高级官员。

土耳其国家情报局（MIT）局长易卜拉欣·卡林也将出席会议。

俄罗斯代表团包括总统普京的顾问弗拉基米尔·梅金斯基、副外长米哈伊尔·加卢津、副国防部长亚历山大·福明以及总参谋部总局局长伊戈尔·科斯秋科夫。

乌克兰代表团成员包括国防部长鲁斯特姆·乌梅罗夫、副外长谢尔盖·基斯利察、安全局副局长奥列克桑德尔·波克拉德，以及对外情报局副局长奥列格·卢霍夫斯基。

梅金斯基表示，“俄罗斯代表团此前已收到乌克兰关于和平解决的备忘录版本。”

与此同时，乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯尚未分享他们的“备忘录”。

土耳其曾在同一年将俄罗斯和乌克兰代表团分别在安塔利亚和伊斯坦布尔召集到同一谈判桌上，而在2025年5月，土耳其再次成功在伊斯坦布尔促成了俄乌代表团的会面，时隔三年。

俄乌谈判于5月16日在伊斯坦布尔总统府多尔玛巴赫切办公室举行。

双方同意各自交换1000名战俘，并就可能的停火方案提交详细意见，随后继续进行谈判。

两国宣布，在伊斯坦布尔达成的战俘交换协议已于5月25日完成。