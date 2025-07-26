中国国务院总理李强警告称，人工智能的发展必须权衡其带来的安全风险，并表示全球范围内迫切需要达成共识，即使中美之间的技术竞争仍未有缓和迹象。

李强在发表该声明仅仅几天前，美国总统特朗普公布了一项激进的低监管策略，旨在巩固美国在这一快速发展的领域中的主导地位，并承诺“消除繁琐的监管”，以避免阻碍私营部门的人工智能发展。

在周六于上海开幕的世界人工智能大会（WAIC）上，李强强调了治理和开源发展的重要性，并宣布成立一个由中国主导的国际人工智能合作机构。

“人工智能带来的风险和挑战已经引起了广泛关注……如何在发展与安全之间找到平衡，迫切需要全社会进一步达成共识。”李强说道。

他表示，中国将“积极推动”开源人工智能的发展，并补充说，北京愿意与其他国家，特别是与发展中国家分享该领域的进步。

“如果我们从事技术垄断、控制和封锁，人工智能将成为少数国家和企业的专属领域，”他说道，“只有坚持开放、共享和公平获取智能，更多的国家和群体才能从中受益。”

李强还指出，“计算能力和芯片供应不足”是当前的瓶颈问题。

近年来，美国加大了限制向中国出口先进芯片的力度，担心这些芯片可能被用于提升中国的军事系统并削弱美国的技术主导地位。

与此同时，中国将人工智能视为实现科技自立的重要支柱，政府承诺采取一系列措施来推动这一领域的发展。

今年1月，中国初创公司DeepSeek推出了一款人工智能模型，其性能与美国顶尖系统相当，尽管使用的芯片性能较低。

‘宠物虎崽’

在人工智能几乎被整合到各行各业的当下，其应用引发了重大伦理问题，包括虚假信息的传播、对就业的影响以及可能失去对技术的控制等。

在周六的世界人工智能大会上，诺贝尔奖得主、物理学家杰弗里·辛顿将这一情况比作养了一只“非常可爱的虎崽作为宠物”。

“为了生存，”他说，“你需要确保它长大后不会伤害你。”

在大会开幕式播放的视频致辞中，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，人工智能治理将是“国际合作的一个决定性考验”。

法国总统的人工智能特使安妮·布夫罗特在开幕式上也强调了“全球行动的紧迫性”。

今年2月，在巴黎举行的一次人工智能峰会上，包括中国、法国和印度在内的58个国家，以及欧盟和非洲联盟委员会，呼吁加强人工智能治理的协调。

但美国警告不要进行“过度监管”，并与英国一道拒绝签署峰会关于“开放”、“包容”和“伦理”人工智能的呼吁。