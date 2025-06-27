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特朗普表示美中签署贸易协议,但未提供任何细节
美国官员表示，该协议包括加快稀土运输的步骤。商务部长霍华德·卢特尼克宣布，北京"将向我们提供稀土" - 一旦这样做 - "我们将取消我们的反制措施"。
特朗普表示美中签署贸易协议,但未提供任何细节
Trump at the 'One Big Beautiful Bill' Event at the White House on Thursday. / AP
19 小时前

美国总统唐纳德·特朗普表示，美国已于周三与中国签署了一项贸易协议，但未透露具体细节。

“我们昨天刚刚与中国签署了协议，对吧？刚刚签署了协议，”特朗普周四在白宫的“大而美法案”（One Big Beautiful Bill）活动上说道。

“在这项中国协议中，我们开始打开中国市场。这些事情以前几乎不可能发生，”他补充道。

本月早些时候，美国和中国官员在伦敦会面，讨论关税问题。

今年四月，美国开始对从中国进口的商品实施大规模关税。但在五月，美国和中国同意在最初的90天内大幅减少惩罚性关税。

特朗普还表示，美国可能会与印度签署一项协议。

他提到，美国已从关税中收取了880亿美元，并补充道：“这难道不是一件美好的事情吗？880亿。”

稀土运输

一位白宫官员证实，美国政府与中国达成了关于实施日内瓦协议框架的额外谅解。

该谅解涉及“如何加快向美国运输稀土元素的实施方式”，这位官员说道。

据彭博社报道，美国商务部长霍华德·卢特尼克表示：“他们将向我们交付稀土”，一旦他们这样做，“我们将取消我们的反制措施。”

在推广共和党税收和支出削减法案时，特朗普称“一项伟大的法案”是“美国历史上最重要的立法之一”。

他补充说，这项法案将“保障我们的边界，推动我们的经济，并带回美国梦。”

在众议院上月以微弱优势通过这项全面立法后，参议院共和党人正争分夺秒地对其进行修改，然后再送回众议院批准。

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