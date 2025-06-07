亿万富翁埃隆·马斯克表示，美国需要另一个政治党派来代表大多数美国人，而总统唐纳德·特朗普则对与这位曾经的亲密盟友的对话不屑一顾，两人之间的矛盾进一步升级。

马斯克在周五建议，美国需要一个新的政治党派来代表他声称的“80%”处于中间立场的美国人。

“民意已表明，美国需要一个新的政治党派来代表处于中间立场的80%的人口！”马斯克在他的社交媒体平台X上说道。

“而且确实有80%的人同意……这就是命运。”

马斯克的这番言论是对他6月5日发布的一项民意调查的引用转发，该调查询问美国是否需要一个新的政治党派。

大约560万人参与了投票，最终结果显示，80.4%的人支持美国成立一个新的党派。

在对同一民意调查的后续转发中，马斯克提到“美国党”，可能是对这一新党派的命名暗示。

友谊已不复存在

另一方面，特朗普表示，他无意与马斯克通话以缓和紧张关系，甚至考虑放弃他在两人关系巅峰时期购买的特斯拉汽车。

“说实话，我一直忙于处理中国、俄罗斯和伊朗的问题……我没有时间去想埃隆·马斯克，我只希望他一切顺利。”特朗普在周五晚乘坐空军一号前往新泽西高尔夫俱乐部途中对记者说道。

随后，他在接受福克斯新闻采访时表示，马斯克“完全失去理智”。

他还表示，他并不担心马斯克提出成立新党派的建议，称自己在国会得到了共和党人的强力支持。

两人之间的公开争执始于上周，当时马斯克批评了特朗普的支出法案，随后他辞去了政府效率部门（DOGE）负责人的职务。

本周，两人之间的争执进一步升级，马斯克指控特朗普出现在仍被封存的杰弗里·爱泼斯坦文件中。

特朗普则利用美国政府的权力进行反击，威胁终止马斯克的政府合同和补贴。